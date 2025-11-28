Зеленський заявив про відставку Єрмака з посади керівника ОП

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Про це повідомив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

Єрмак подав у відставку з посади голови ОП — Зеленський

Голова української держави зазначив, що, коли вся увага зосереджена на дипломатії та на захисті у війні, необхідна внутрішня сила — основа зовнішньої єдності та відносин України зі світом.

За його словами, щоб зберігати внутрішню силу, не повинно бути причин для того, щоб відволікатися на щось інше, окрім захисту України. Також партнери не повинні мати питань до України.

Тому сьогодні — наступні внутрішні рішення. Перше — відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Володимир Зеленський Президент УКраїни

Президент подякував Єрмаку за те, що він завжди представляв українську позицію на переговорному треку "саме так, як це має бути". Це завжди була патріотична позиція.

Але я хочу, щоб не було чуток та спекуляцій. Щодо нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цей інститут.

Також президент уточнив, що на майбутніх переговорах із партнерами Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров та представники розвідки.

Також Зеленський зазначив у зверненні, що Кабмін та депутати мають ухвалити бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції та оцінити роботу всіх чинних міністрів;