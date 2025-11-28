Зеленський заявив про відставку Єрмака з посади керівника ОП

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Про це повідомив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Відставка Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента була оголошена Володимиром Зеленським.
- Президент розпочав реорганізацію Офісу Президента та підготовку до нових переговорів та взаємодій з партнерами.
- У майбутніх переговорах з партнерами Україну будуть представляти керівник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та представники розвідки.
Єрмак подав у відставку з посади голови ОП — Зеленський
Голова української держави зазначив, що, коли вся увага зосереджена на дипломатії та на захисті у війні, необхідна внутрішня сила — основа зовнішньої єдності та відносин України зі світом.
За його словами, щоб зберігати внутрішню силу, не повинно бути причин для того, щоб відволікатися на щось інше, окрім захисту України. Також партнери не повинні мати питань до України.
Президент подякував Єрмаку за те, що він завжди представляв українську позицію на переговорному треку "саме так, як це має бути". Це завжди була патріотична позиція.
Також президент уточнив, що на майбутніх переговорах із партнерами Україну представлятимуть начальник Генштабу Андрій Гнатов, представники Міністерства закордонних справ, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Рустем Умєров та представники розвідки.
Також Зеленський зазначив у зверненні, що Кабмін та депутати мають ухвалити бюджет, призначити нових міністрів енергетики та юстиції та оцінити роботу всіх чинних міністрів;
СБУ проведе аналіз у регіонах. Будуть рішення. Багато негативів із регіонів. Армія — є проблеми. Буде справедливий розподіл особового складу між бригадами. Буде рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-