Обшуки в Єрмака — з'явилася перша реакція ЄС

Офіційний Брюссель наголошує, що нові антикорупційні розслідування в Україні, що також включають проведення обшуків у топпосадовців, серед яких очільник ОПУ Андрій Єрмак, вказують на те, що антикорупційні органи в Україні дійсно працюють.
Головні тези:
- Влада Євросоюз запевняє, що з повагою ставиться до нових антикорупційних розслідувань в Україні.
- Вона також наголосила, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС.
ЄС позитивно оцінив обшуки в Єрмака
З заявою з цього приводу виступила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.
Вона офіційно підтвердила, що ЄК вітає проведення антикорупційних розслідувань, зокрема й щодо найвищої ланки посадовців України.
За її словами, останні події безпосередньо демонструють, що антикорупційні органи справді існують і їм дозволено функціонувати.
Свою позицію з цього приводу також озвучив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.
Він вкотре нагадав про те, що боротьба України з корупцією є головним елементом для вступу країни до блоку.
Як зазначив Мерсьє, це вимагає постійних зусиль і потужної спроможності протидіяти корупції.
