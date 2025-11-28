Обшуки в Єрмака — з'явилася перша реакція ЄС

Офіційний Брюссель наголошує, що нові антикорупційні розслідування в Україні, що також включають проведення обшуків у топпосадовців, серед яких очільник ОПУ Андрій Єрмак, вказують на те, що антикорупційні органи в Україні дійсно працюють.

ЄС позитивно оцінив обшуки в Єрмака

З заявою з цього приводу виступила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Вона офіційно підтвердила, що ЄК вітає проведення антикорупційних розслідувань, зокрема й щодо найвищої ланки посадовців України.

Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу, — наголосила спікерка, реагуючи на обшук в домівці очільника ОПУ. Поширити

За її словами, останні події безпосередньо демонструють, що антикорупційні органи справді існують і їм дозволено функціонувати.

Свою позицію з цього приводу також озвучив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Він вкотре нагадав про те, що боротьба України з корупцією є головним елементом для вступу країни до блоку.

Як зазначив Мерсьє, це вимагає постійних зусиль і потужної спроможності протидіяти корупції.