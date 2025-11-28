Пєсков анонсував важливу "розмову" щодо завершення російської війни
Пєсков анонсував важливу "розмову" щодо завершення російської війни

Пєсков
Джерело:  online.ua

Вранці 28 листопада речник російського диктатора Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що США вже передали країні-агресорці РФ параметри свого мирного плану щодо завершення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Оновлений мирний план був скоригований завдяки американо-українським консультаціям в Женеві.
  • Росія в цілому згодна з переліком пунктів США, які можуть стати базою для майбутнього договору щодо завершення війни.

Росія планує ознайомитися з новим мирним планом

Варто зазначити, що йдеться про саме оновлений та вдосконалений мирний план, пункти якого були скориговані під час американо-українських консультацій у Женеві.

Основні параметри були передані — і наступного тижня буде розмова у Москві.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Однак спікер російського диктатора не пояснив, хто саме стане учасником цієї “зустрічі” та які теми будуть у центрі уваги.

Що важливо розуміти, напередодні очільник Кремля Володимир Путін почав стверджувати, що фінальну версію версії мирного плану досі не сформовано.

Проте він офіційно підтвердив: Росія "в цілому згодна", що перелік пунктів США щодо завершення російсько-української війни може стати базою для майбутнього договору.

Що важливо розуміти, 25 листопада американський лідер Дональд Трамп заявив, що доручив своїм спецпредставникам — Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу — фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною.

