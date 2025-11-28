"Ви тупа?" Трамп влаштував новий гучний скандал

Американський лідер Дональд Трамп під час спілкування із журналістами неочікувано для всіх назвав одну з репортерок "тупою" після запитання про перевірки афганців у період правління адміністрації Джо Байдена.
Головні тези:
- Трамп вкотре відреагував на стрілянину поблизу Білого дому.
- Він знову почав звинувачувати у всьому свого попередника Джо Байдена.
Трамп знову не стримав емоцій
Що важливо розуміти, 27 листопада поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення, одна з яких згодом померла.
Підозрюваний у стрілянині — 29-річний уродженця Афганістану Рахманулл Лаканвал.
На тлі останніх подій журналістка поцікавилася в американського лідера, чому він постійно звинувачує експрезидента Джо Байдена, адже саме члени команди Трампа стверджували, що афганці у США пройшли ретельну перевірку.
Окрім того, він продемонстрував світлину американського військового літака, заповненого людьми, які втікали з Афганістану після відновлення влади талібів.
Також Дональд Трамп почав запевняти, що ці афганці прилетіли "разом з тисячами інших людей, які не повинні були бути тут”.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-