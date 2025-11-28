"Ви тупа?" Трамп влаштував новий гучний скандал

Американський лідер Дональд Трамп під час спілкування із журналістами неочікувано для всіх назвав одну з репортерок "тупою" після запитання про перевірки афганців у період правління адміністрації Джо Байдена.

Трамп знову не стримав емоцій

Що важливо розуміти, 27 листопада поблизу Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення, одна з яких згодом померла.

Підозрюваний у стрілянині — 29-річний уродженця Афганістану Рахманулл Лаканвал.

На тлі останніх подій журналістка поцікавилася в американського лідера, чому він постійно звинувачує експрезидента Джо Байдена, адже саме члени команди Трампа стверджували, що афганці у США пройшли ретельну перевірку.

Ви тупа? Ви тупа людина? Тому що вони їх впустили, — заявив Трамп перебивши репортерку. Поширити

Окрім того, він продемонстрував світлину американського військового літака, заповненого людьми, які втікали з Афганістану після відновлення влади талібів.

Також Дональд Трамп почав запевняти, що ці афганці прилетіли "разом з тисячами інших людей, які не повинні були бути тут”.