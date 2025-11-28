"Вы тупая?" Трамп устроил новый громкий скандал

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами неожиданно для всех назвал одну из репортерок "тупой" после вопроса о проверках афганцев в период правления администрации Джо Байдена.

Трамп снова не сдержал эмоций

Что важно понимать, 27 ноября вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения, одна из которых впоследствии скончалась.

Подозреваемый в стрельбе — 29-летний уроженец Афганистана Рахманулл Лаканвал.

На фоне последних событий журналистка поинтересовалась у американского лидера, почему он постоянно обвиняет экс-президента Джо Байдена, ведь именно члены команды Трампа утверждали, что афганцы в США прошли тщательную проверку.

Вы тупая? Вы тупой человек? Потому что они их пустили, — заявил Трамп, перебив репортера. Поделиться

Кроме того, он продемонстрировал фотографию американского военного самолета, заполненного людьми, бежавшими из Афганистана после восстановления власти талибов.

Также Дональд Трамп начал уверять, что эти афганцы прилетели "вместе с тысячами других людей, которые не должны были быть здесь".