"Вы тупая?" Трамп устроил новый громкий скандал
Категория
Политика
Дата публикации

"Вы тупая?" Трамп устроил новый громкий скандал

Трамп снова не сдержал эмоций
Читати українською
Источник:  AFP

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами неожиданно для всех назвал одну из репортерок "тупой" после вопроса о проверках афганцев в период правления администрации Джо Байдена.

Главные тезисы

  • Трамп в очередной раз отреагировал на стрельбу возле Белого дома.
  • Он снова начал обвинять во всем своего предшественника Джо Байдена.

Трамп снова не сдержал эмоций

Что важно понимать, 27 ноября вблизи Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения, одна из которых впоследствии скончалась.

Подозреваемый в стрельбе — 29-летний уроженец Афганистана Рахманулл Лаканвал.

На фоне последних событий журналистка поинтересовалась у американского лидера, почему он постоянно обвиняет экс-президента Джо Байдена, ведь именно члены команды Трампа утверждали, что афганцы в США прошли тщательную проверку.

Вы тупая? Вы тупой человек? Потому что они их пустили, — заявил Трамп, перебив репортера.

Кроме того, он продемонстрировал фотографию американского военного самолета, заполненного людьми, бежавшими из Афганистана после восстановления власти талибов.

Также Дональд Трамп начал уверять, что эти афганцы прилетели "вместе с тысячами других людей, которые не должны были быть здесь".

А ты просто задаешь вопрос, потому что ты тупой человек, — возмутился глава Белого дома.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Навроцкий неожиданно вступился за Украину перед Трампом
Навроцкий встал на сторону Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он должен продать Украину России". Трамп выступил с новым циничным заявлением
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто сорвал предоставление Украине ракет Tomahawk — данные СМИ
Украина не получила Tomahawk из-за Виткоффа?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?