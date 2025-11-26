Согласно данным издания The Wall Street Journal, именно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф де-факто сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, дав советы помощнику российского диктатора Юрию Ушакову.
Главные тезисы
- Уиткофф добивался проведения переговоров между Трампом и Путиным.
- Он также преднамеренно подстроил, что это произошло накануне визита Зеленского.
Украина не получила Tomahawk из-за Уиткоффа?
Журналисты обращают внимание на то, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, что спецпредставитель президента США сделал фактически все возможное, чтобы ВСУ не получили дальнобойные американские ракеты.
К примеру, Уиткофф призвал Путин поздравить Трампа с достижением мирного соглашения в Газе — такой жест должен был погасить ярость главы Белого дома к российскому диктатору.
Следует отметить, что этот план действительно сработал.
Кроме того, указано, что Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского.
