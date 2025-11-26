Украина не получила Tomahawk из-за Уиткоффа?

Журналисты обращают внимание на то, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, что спецпредставитель президента США сделал фактически все возможное, чтобы ВСУ не получили дальнобойные американские ракеты.

К примеру, Уиткофф призвал Путин поздравить Трампа с достижением мирного соглашения в Газе — такой жест должен был погасить ярость главы Белого дома к российскому диктатору.

Следует отметить, что этот план действительно сработал.

Кроме того, указано, что Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского.