Кто сорвал предоставление Украине ракет Tomahawk — данные СМИ
Кто сорвал предоставление Украине ракет Tomahawk — данные СМИ

Украина не получила Tomahawk из-за Виткоффа?
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, именно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф де-факто сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, дав советы помощнику российского диктатора Юрию Ушакову.

Главные тезисы

  • Уиткофф добивался проведения переговоров между Трампом и Путиным.
  • Он также преднамеренно подстроил, что это произошло накануне визита Зеленского.

Украина не получила Tomahawk из-за Уиткоффа?

Журналисты обращают внимание на то, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, что спецпредставитель президента США сделал фактически все возможное, чтобы ВСУ не получили дальнобойные американские ракеты.

К примеру, Уиткофф призвал Путин поздравить Трампа с достижением мирного соглашения в Газе — такой жест должен был погасить ярость главы Белого дома к российскому диктатору.

Следует отметить, что этот план действительно сработал.

Кроме того, указано, что Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский уехал в Вашингтон, надеясь, что Трамп санкционирует передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оружия, которое поставит многие российские цели под прицел Киева. Но во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и помешает отношениям между США и Россией, — объясняет издание.

