Силы обороны Украины получат оружие на 5 млрд долларов
Украина
Силы обороны Украины получат оружие на 5 млрд долларов

Украина не останется без военной помощи
Источник:  El Pais

Генсек НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что до конца 2025 г. украинские воины получат военную помощь на сумму 5 млрд долларов. Что важно понимать, это произойдет в рамках механизма PURL.

  • PURL — это совместная программа США и НАТО, которая дает возможность Украине получать американское оружие на средства стран-союзников.
  • Каждый месяц Украина получит вооружение на 1 млрд долларов.

Украина не останется без военной помощи

По словам Рютте, лидеры Европы обеспечили существенный вклад в оборону Украины за последние несколько лет.

Однако главная проблема заключается в том, что есть определенные ресурсы, которые могут быть получены только от США.

На этом фоне генсек НАТО подтвердил, что Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками.

Как отметил Рютте, Силы обороны Украины каждый месяц получают вооружение на 1 млрд долларов.

Он похвалил решение Испании присоединиться к механизму PURL.

Мы на пути к поставке всего оружия в Украину. Но это касается не только инициативы PURL. Есть также чешская инициатива по боеприпасам, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборудования оборонной промышленности у Украины.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он также добавил, что европейские союзники продолжат поставлять оборудование Украине из собственных запасов, несмотря на то, что эти запасы иссякают.

