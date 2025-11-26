Силы обороны Украины получат оружие на 5 млрд долларов

Генсек НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что до конца 2025 г. украинские воины получат военную помощь на сумму 5 млрд долларов. Что важно понимать, это произойдет в рамках механизма PURL.
Главные тезисы
- PURL — это совместная программа США и НАТО, которая дает возможность Украине получать американское оружие на средства стран-союзников.
- Каждый месяц Украина получит вооружение на 1 млрд долларов.
Украина не останется без военной помощи
По словам Рютте, лидеры Европы обеспечили существенный вклад в оборону Украины за последние несколько лет.
Однако главная проблема заключается в том, что есть определенные ресурсы, которые могут быть получены только от США.
На этом фоне генсек НАТО подтвердил, что Трамп согласился обеспечить финансирование американского оружия Канадой и европейскими союзниками.
Как отметил Рютте, Силы обороны Украины каждый месяц получают вооружение на 1 млрд долларов.
Он похвалил решение Испании присоединиться к механизму PURL.
Он также добавил, что европейские союзники продолжат поставлять оборудование Украине из собственных запасов, несмотря на то, что эти запасы иссякают.
