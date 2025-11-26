В России умер разработчик "Искандера" и "Тополя"
Категория
Мир
Дата публикации

В России умер разработчик "Искандера" и "Тополя"

Ушел из жизни еще один российский военный преступник
Читати українською
Источник:  online.ua

На 88 году жизни в стране-агрессорке России скончался создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Главные тезисы

  • Накануне смерти он долго болел.
  • Однако официальная причина смерти пока не раскрывается.

Ушел из жизни еще один российский военный преступник

Факт смерти кремлевским пропагандистам подтвердил друг его семьи Вячеслав Черепахин.

Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура, — цинично заявил тот.

Официально известно, что Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде.

Образование он получал в Сталинградском механическом институте, а затем начал работать на оборонном предприятии "Баррикады".

Там Валериан Соболев прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан".

Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие.

Стоит отметить, что Валериан Соболев был доктором технических наук, профессором, заведовал кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.

Российский диктатор Владимир Путин на смерть этого военного преступника пока не отреагировал.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Инсайдеры раскрыли главную тайну "мирного плана" Трампа
"Мирный план" Трампа - проект Кремля
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда завершится война РФ против Украины — генсек НАТО удивил прогнозом
Рютте и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул условие для новой встречи с Зеленским
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?