На 88 году жизни в стране-агрессорке России скончался создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев. Об этом сообщают российские пропагандисты.
Главные тезисы
- Накануне смерти он долго болел.
- Однако официальная причина смерти пока не раскрывается.
Ушел из жизни еще один российский военный преступник
Факт смерти кремлевским пропагандистам подтвердил друг его семьи Вячеслав Черепахин.
Официально известно, что Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде.
Образование он получал в Сталинградском механическом институте, а затем начал работать на оборонном предприятии "Баррикады".
Там Валериан Соболев прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан".
Стоит отметить, что Валериан Соболев был доктором технических наук, профессором, заведовал кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.
Российский диктатор Владимир Путин на смерть этого военного преступника пока не отреагировал.
