На 88 году жизни в стране-агрессорке России скончался создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Ушел из жизни еще один российский военный преступник

Факт смерти кремлевским пропагандистам подтвердил друг его семьи Вячеслав Черепахин.

Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура, — цинично заявил тот. Поделиться

Официально известно, что Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде.

Образование он получал в Сталинградском механическом институте, а затем начал работать на оборонном предприятии "Баррикады".

Там Валериан Соболев прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ "Титан".

Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие. Поделиться

Стоит отметить, что Валериан Соболев был доктором технических наук, профессором, заведовал кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.