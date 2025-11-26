Инсайдеры раскрыли главную тайну "мирного плана" Трампа

Как удалось узнать СМИ от своих инсайдеров, помощник российского диктатора Юрий Ушаков и его спецпосланник Кирилл Дмитриев обсуждали схему передачи российского проекта мирного плана команде Дональда Трампа с целью, чтобы США представили эти идеи как собственную инициативу.

"Мирный план" Трампа — проект Кремля

Информационное агентство Bloomberg получило в свое распоряжение запись разговора Ушакова и Дмитриева от 29 октября, которая подтверждает эту информацию.

Приспешники Путина активно обсуждали передачу документа Стиву Виткоффу — спецпосланнику Трампа.

Замысел властей РФ заключался в том, что Виткофф должен был получить российский проект договоренностей и выдать его за американский план завершения войны.

Так, Дмитриев призвал Ушакова передать документ "неформально", чтобы официальный Вашингтон мог представить его как собственную разработку.

Команда Путина надеялась на то, что текст останется "максимально близким" к российскому оригиналу.

Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть представят как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере максимально близко к ней, — заявил тогда Дмитриев. Поделиться

Все закончилось тем, что команда Трампа, получив российский документ, даже не пыталась сделать качественный перевод — его просто прогнали через автоматический переводчик и “слили” в СМИ.