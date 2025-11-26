"Он должен продать Украину России". Трамп выступил с новым циничным заявлением

Американский лидер Дональд Трамп впервые отреагировал на "слитый" в СМИ транскрипт беседы спецпосланника Стива Уиткоффа с помощниками Путина. Президент США утверждает, что в действиях его представителя нет ничего удивительного.
Главные тезисы
- Трамп не осуждает своего посланника и его стиль переговоров.
- По убеждению президента США, Виткофф прибегает к стандартной практике.
Трамп снова вступился за Виткоффа
Свою позицию на этот счет глава Белого дома озвучил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force 1.
По убеждению американского лидера, результативный переговорный процесс невозможен без определенного давления на обе стороны.
Глава Белого дома также признался журналистам, что лично не слышал опубликованную беседу, однако оценивает такую практику переговоров как вполне стандартную.
