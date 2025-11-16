Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины

По убеждению президента Финляндии Александра Стубба, перемирие в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто к весне 2026 года. На этом фоне он призвал союзников продолжать поддержку Украины, даже несмотря на громкие коррупционные скандалы.

Стубб не верит, что война скоро завершится

Я не очень оптимистичен по поводу достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере, в этом году. Александр Стубб Президент Финляндии

По его мнению, американский президент Дональд Трамп и лидеры Европы должны сделать все возможное, чтобы усилить давление на РФ и российского диктатора Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.

Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад, — объяснил Стубб. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что есть 3 больших вопроса на пути к завершению боевых действий:

гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики, достижение "определенного понимания территориальных претензий".