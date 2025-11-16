Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины

Стубб не верит, что война скоро завершится
Read in English
Читати українською
Источник:  Associated Press

По убеждению президента Финляндии Александра Стубба, перемирие в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто к весне 2026 года. На этом фоне он призвал союзников продолжать поддержку Украины, даже несмотря на громкие коррупционные скандалы.

Главные тезисы

  • Стубб призвал американского президента и лидеров Европы усилить давление на РФ.
  • Есть сразу несколько вызовов на пути к завершению войны.

Стубб не верит, что война скоро завершится

Я не очень оптимистичен по поводу достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере, в этом году.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

По его мнению, американский президент Дональд Трамп и лидеры Европы должны сделать все возможное, чтобы усилить давление на РФ и российского диктатора Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.

Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад, — объяснил Стубб.

Он также обратил внимание на то, что есть 3 больших вопроса на пути к завершению боевых действий:

  1. гарантии безопасности для Украины,

  2. восстановление ее экономики,

  3. достижение "определенного понимания территориальных претензий".

На этом фоне Стубб подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться со всеми возможными коррупционными скандалами, которые значительно портят имидж страны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ
Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Газопровод "Сила Сибири 2". Что задумала Россия и как реагирует Китай
"Сила Сибири 2" находится в процессе строительства
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия России теряет контроль над Купянском
Что происходит в Купянске

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?