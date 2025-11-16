Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины

По убеждению президента Финляндии Александра Стубба, перемирие в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто к весне 2026 года. На этом фоне он призвал союзников продолжать поддержку Украины, даже несмотря на громкие коррупционные скандалы.
Главные тезисы
- Стубб призвал американского президента и лидеров Европы усилить давление на РФ.
- Есть сразу несколько вызовов на пути к завершению войны.
Стубб не верит, что война скоро завершится
По его мнению, американский президент Дональд Трамп и лидеры Европы должны сделать все возможное, чтобы усилить давление на РФ и российского диктатора Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.
Он также обратил внимание на то, что есть 3 больших вопроса на пути к завершению боевых действий:
гарантии безопасности для Украины,
восстановление ее экономики,
достижение "определенного понимания территориальных претензий".
На этом фоне Стубб подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский должен как можно скорее разобраться со всеми возможными коррупционными скандалами, которые значительно портят имидж страны.
