Газопровод "Сила Сибири 2". Что задумала Россия и как реагирует Китай

Согласно данным издания Financial Times, российский монополист "Газпром" активизировал планы по строительству нового газопровода "Сила Сибири 2" (PS2) в Китай. Он будет транспортировать 50 млрд кубометров газа в год. Более того, это единственная реальная надежда Кремля на компенсацию части утраченного экспорта в Европу.
Главные тезисы
- Пока Китай не демонстрирует интерес к этому проекту.
- Однако "Газпром" верит, что Пекин все-таки изменит свою позицию.
"Сила Сибири 2" находится в процессе строительства
С заявлением по этому поводу выступил Сергей Вакуленко — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.
Согласно его данным, с высокой вероятностью российские инженеры осуществляли работу по предварительному инженерному проектированию.
Что важно понимать, речь идет о подготовке сотен томов технической документации.
По словам эксперта, такое проектирование может составить 5% от общей стоимости проекта такого масштаба, а расходы могут составлять до 10% от общей суммы.
Журналисты обращают внимание на то, что общий бюджет проекта пока не раскрывается.
Эксперты озвучили предположение, что верхний предел колеблется на уровне около 30 млрд долларов.
Российский монополисты "Газпром" до сих пор питает надежду, что Пекин наконец-то изменит свою позицию по этому поводу.
