Газопровод "Сила Сибири 2". Что задумала Россия и как реагирует Китай
Газопровод "Сила Сибири 2". Что задумала Россия и как реагирует Китай

"Сила Сибири 2" находится в процессе строительства
Источник:  Financial Times

Согласно данным издания Financial Times, российский монополист "Газпром" активизировал планы по строительству нового газопровода "Сила Сибири 2" (PS2) в Китай. Он будет транспортировать 50 млрд кубометров газа в год. Более того, это единственная реальная надежда Кремля на компенсацию части утраченного экспорта в Европу.

Главные тезисы

  • Пока Китай не демонстрирует интерес к этому проекту.
  • Однако "Газпром" верит, что Пекин все-таки изменит свою позицию.

"Сила Сибири 2" находится в процессе строительства

С заявлением по этому поводу выступил Сергей Вакуленко — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Согласно его данным, с высокой вероятностью российские инженеры осуществляли работу по предварительному инженерному проектированию.

Что важно понимать, речь идет о подготовке сотен томов технической документации.

По словам эксперта, такое проектирование может составить 5% от общей стоимости проекта такого масштаба, а расходы могут составлять до 10% от общей суммы.

Журналисты обращают внимание на то, что общий бюджет проекта пока не раскрывается.

Эксперты озвучили предположение, что верхний предел колеблется на уровне около 30 млрд долларов.

В то же время китайские официальные лица мало комментируют трубопровод, что заставляет некоторых наблюдателей сомневаться в том, что проект действительно продвигается.

Российский монополисты "Газпром" до сих пор питает надежду, что Пекин наконец-то изменит свою позицию по этому поводу.

Это по-прежнему будет самый дешевый газ для них [китайцев] — поэтому “Газпром” готов вложить серьезные деньги, и я не думаю, что они сильно ошибаются.

