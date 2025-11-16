Газогін "Сила Сибіру 2". Що замислила Росія та як реагує Китай

Згідно з даними видання Financial Times, російський монополіст "Газпром" активізував плани з будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2" (PS2) до Китаю. Він буде транспортувати 50 млрд кубометрів газу на рік. Ба більше, це єдина реальна надія Кремля на компенсацію частини втраченого експорту в Європу.

"Сила Сибіру 2" знаходиться у процесі будівництва

З заявою з цього приводу виступив Сергій Вакуленко — старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Згідно з його даними, з високою ймовірністю російські інженери здійснювали роботу щодо попереднього інженерного проєктування.

Що важливо розуміти, йдеться про підготовку "сотень томів" технічної документації.

За словами експерта, таке проєктування може сягнути 5% від загальної вартості проєкту такого масштабу, а витрати можуть становити до 10% від загальної суми.

Журналісти звертають увагу на те, що загальний бюджет проєкту наразі не розкривається.

Експерти озвучили припущення, що верхня межа коливається на рівні близько 30 млрд доларів.

Водночас китайські офіційні особи мало коментують трубопровід, що змушує деяких спостерігачів сумніватися в тому, що проєкт дійсно просувається.

Російський монополісти "Газпром" досі плекає надію, що Пекін врешті змінить свою позицію з цього приводу.