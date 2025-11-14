Угорщина судитиметься з ЄС через заборону імпорту російського газу

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення блоку про поступову відмову від імпорту російського газу.
Головні тези:
- Угорщина піддає судовому розгляду рішення ЄС щодо відмови від імпорту російського газу.
- Премʼєр-міністр Віктор Орбан критикує рішення Євросоюзу, назвавши його незаконним та суперечливим.
- Орбан загрожує ЄС судовими позовами і акціями протесту на фоні блокування імпорту газу з Росії.
Орбан погрожує ЄС судами через заборону російського газу
Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було ухвалене Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду, — сказав Орбан в ефірі державного радіо у своєму щотижневому інтерв'ю 14 листопада.
За його словами, це рішення ЄС не є санкцією, а заходом торговельної політики.
Крім того, Орбан сказав, що «шукає й інші, неюридичні» способи вплинути на Брюссель, однак подробиць поки що не назвав.
Орбан регулярно вступає в конфлікти з інституціями ЄС, зокрема через відмову надавати військову допомогу Україні та його спротив євроінтеграційним прагненням Києва, стверджуючи, що це нібито «втягне Угорщину у війну».
