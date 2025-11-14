Угорщина судитиметься з ЄС через заборону імпорту російського газу
Категорія
Світ
Дата публікації

Угорщина судитиметься з ЄС через заборону імпорту російського газу

Угорщина
Read in English
Джерело:  Euractiv

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення блоку про поступову відмову від імпорту російського газу.

Головні тези:

  • Угорщина піддає судовому розгляду рішення ЄС щодо відмови від імпорту російського газу.
  • Премʼєр-міністр Віктор Орбан критикує рішення Євросоюзу, назвавши його незаконним та суперечливим.
  • Орбан загрожує ЄС судовими позовами і акціями протесту на фоні блокування імпорту газу з Росії.

Орбан погрожує ЄС судами через заборону російського газу

Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було ухвалене Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду, — сказав Орбан в ефірі державного радіо у своєму щотижневому інтерв'ю 14 листопада.

За його словами, це рішення ЄС не є санкцією, а заходом торговельної політики.

Санкції потребують одностайності у голосуванні ЄС, тоді як для торговельної політики достатньо рішення більшості.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини

Крім того, Орбан сказав, що «шукає й інші, неюридичні» способи вплинути на Брюссель, однак подробиць поки що не назвав.

Зазначається, що минулого місяця країни ЄС домовилися поступово припинити імпорт газу з Росії до кінця 2027 року. За словами дипломатів, рішення підтримали всі держави-члени, окрім Угорщини та Словаччини.

Орбан регулярно вступає в конфлікти з інституціями ЄС, зокрема через відмову надавати військову допомогу Україні та його спротив євроінтеграційним прагненням Києва, стверджуючи, що це нібито «втягне Угорщину у війну».

