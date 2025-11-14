Угорщина судитиметься з ЄС через заборону імпорту російського газу

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що його уряд подасть до суду на Європейський Союз через рішення блоку про поступову відмову від імпорту російського газу.

Орбан погрожує ЄС судами через заборону російського газу

Ми не приймаємо це очевидно незаконне рішення, яке суперечить європейським цінностям і яке було ухвалене Брюсселем, щоб усунути національний уряд, який з ним не згоден. Ми звертаємося до Європейського суду, — сказав Орбан в ефірі державного радіо у своєму щотижневому інтерв'ю 14 листопада.

За його словами, це рішення ЄС не є санкцією, а заходом торговельної політики.

Санкції потребують одностайності у голосуванні ЄС, тоді як для торговельної політики достатньо рішення більшості. Віктор Орбан Премʼєр-міністр Угорщини

Крім того, Орбан сказав, що «шукає й інші, неюридичні» способи вплинути на Брюссель, однак подробиць поки що не назвав.

Зазначається, що минулого місяця країни ЄС домовилися поступово припинити імпорт газу з Росії до кінця 2027 року. За словами дипломатів, рішення підтримали всі держави-члени, окрім Угорщини та Словаччини. Поширити

Орбан регулярно вступає в конфлікти з інституціями ЄС, зокрема через відмову надавати військову допомогу Україні та його спротив євроінтеграційним прагненням Києва, стверджуючи, що це нібито «втягне Угорщину у війну».