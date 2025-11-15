Венгрия будет судиться с ЕС из-за запрета импорта российского газа
Венгрия будет судиться с ЕС из-за запрета импорта российского газа

Венгрия
Источник:  Euractiv

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его правительство подаст в суд на Европейский Союз из-за решения блока о постепенном отказе от импорта российского газа.

Орбан угрожает ЕС судами из-за запрета российского газа

Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям и которое было принято Брюсселем, чтобы устранить национальное правительство, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в Европейский суд, — сказал Орбан в эфире государственного радио в своем еженедельном интервью 14 ноября.

По его словам, это решение ЕС не санкция, а мера торговой политики.

Санкции нуждаются в единодушии в голосовании ЕС, тогда как для торговой политики достаточно решения большинства.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Кроме того, Орбан сказал, что "ищет и другие, неюридические" способы повлиять на Брюссель, однако подробностей пока не назвал.

В прошлом месяце страны ЕС договорились постепенно прекратить импорт газа из России до конца 2027 года. По словам дипломатов, решение поддержали все государства-члены, кроме Венгрии и Словакии.

Орбан регулярно вступает в конфликты с институтами ЕС, в частности, из-за отказа оказывать военную помощь Украине и его сопротивление евроинтеграционным стремлениям Киева, утверждая, что это якобы «втянет Венгрию в войну».

