Венгрия будет судиться с ЕС из-за запрета импорта российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его правительство подаст в суд на Европейский Союз из-за решения блока о постепенном отказе от импорта российского газа.
Главные тезисы
- Премьер-министр Венгрии планирует подать в суд на Европейский Союз из-за решения об постепенном отказе от импорта российского газа.
- Виктор Орбан назвал решение ЕС незаконным и противоречивым, угрожая судебными исками и акциями протеста.
- Венгрия не согласна с решением ЕС и считает его попыткой подорвать национальное правительство.
Орбан угрожает ЕС судами из-за запрета российского газа
Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям и которое было принято Брюсселем, чтобы устранить национальное правительство, которое с ним не согласно. Мы обращаемся в Европейский суд, — сказал Орбан в эфире государственного радио в своем еженедельном интервью 14 ноября.
По его словам, это решение ЕС не санкция, а мера торговой политики.
Кроме того, Орбан сказал, что "ищет и другие, неюридические" способы повлиять на Брюссель, однако подробностей пока не назвал.
Орбан регулярно вступает в конфликты с институтами ЕС, в частности, из-за отказа оказывать военную помощь Украине и его сопротивление евроинтеграционным стремлениям Киева, утверждая, что это якобы «втянет Венгрию в войну».
