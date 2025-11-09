8 ноября команда венгерского лидера Виктора Орбана начала врать, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа. Однако администрация Белого дома отрицает эти выдумки.

Команда Орбана снова публично опозорилась

Одним из первых о бессрочном освобождении от санкций соврал шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.

Премьер-министр (Виктор Орбан. — ред.) высказался четко. Он договорился с президентом США о том, что мы получили бессрочное избавление от санкций. На поставки нефти и газа в Венгрию не распространяются санкции на неопределенный срок, — написал глава МИД Венгрии в Facebook. Поделиться

Однако представитель команды Дональда Трампа заявил журналистам, что это ложь, а отсрочка действует только один год.

Кроме того, указано, что Венгрия также диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась покупать сжиженный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Как уже упоминалось ранее, 7 ноября глава венгерского правительства Виктор Орбан прилетел в Вашингтон на переговоры о Дональде Трампе.