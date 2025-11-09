США опровергли ложь Орбана после встречи с Трампом
Категория
Экономика
Дата публикации

США опровергли ложь Орбана после встречи с Трампом

Трамп и Орбан
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

8 ноября команда венгерского лидера Виктора Орбана начала врать, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа. Однако администрация Белого дома отрицает эти выдумки.

Главные тезисы

  • Венгрия обязалась покупать сжиженный природный газ из США.
  • Однако не смогла добиться своей главной цели.

Команда Орбана снова публично опозорилась

Одним из первых о бессрочном освобождении от санкций соврал шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.

Премьер-министр (Виктор Орбан. — ред.) высказался четко. Он договорился с президентом США о том, что мы получили бессрочное избавление от санкций. На поставки нефти и газа в Венгрию не распространяются санкции на неопределенный срок, — написал глава МИД Венгрии в Facebook.

Однако представитель команды Дональда Трампа заявил журналистам, что это ложь, а отсрочка действует только один год.

Кроме того, указано, что Венгрия также диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась покупать сжиженный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.

Как уже упоминалось ранее, 7 ноября глава венгерского правительства Виктор Орбан прилетел в Вашингтон на переговоры о Дональде Трампе.

У скандального политка была конкретная цель — добиться от США исключения для Венгрии из санкций против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"У нас не будет энергоносителей". Орбан паникует перед встречей с Трампом
Орбан придумал новую порцию оправданий
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп унизил Орбана после его уговоров касательно нефти РФ
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан назвал себя единственным миротворцем Европы на встрече с Трампом
The White House
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?