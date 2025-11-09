8 ноября команда венгерского лидера Виктора Орбана начала врать, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа. Однако администрация Белого дома отрицает эти выдумки.
Главные тезисы
- Венгрия обязалась покупать сжиженный природный газ из США.
- Однако не смогла добиться своей главной цели.
Команда Орбана снова публично опозорилась
Одним из первых о бессрочном освобождении от санкций соврал шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.
Однако представитель команды Дональда Трампа заявил журналистам, что это ложь, а отсрочка действует только один год.
Кроме того, указано, что Венгрия также диверсифицирует свои закупки энергоносителей и обязалась покупать сжиженный газ из США по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов.
Как уже упоминалось ранее, 7 ноября глава венгерского правительства Виктор Орбан прилетел в Вашингтон на переговоры о Дональде Трампе.
У скандального политка была конкретная цель — добиться от США исключения для Венгрии из санкций против компаний "Роснефть" и "ЛУКойл".
