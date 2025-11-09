США спростували брехню Орбана після зустрічі з Трампом
США спростували брехню Орбана після зустрічі з Трампом

Трамп і Орбан
Read in English
Джерело:  Reuters

8 листопада команда угорського лідера Віктора Орбана почала брехати, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу. Однак адміністрація Білого дому заперечила ці вигадки.

Головні тези:

  •  Угорщина зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США.
  • Однак не змогла добитися своєї головної цілі.

Команда Орбана знову публічно зганьбилася

Одним з перших про безстрокове звільнення від санкцій збрехав шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.

Прем'єр-міністр (Віктор Орбан. — ред.) висловився чітко. Він домовився з президентом США про те, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій. На поставки нафти і газу до Угорщини не поширюються санкції на невизначений термін, — написав глава МЗС Угорщини у Facebook.

Однак представник команди Дональда Трампа заявив журналістам, що це брехня, а відстрочка діє протягом лише одного року.

Окрім того, наголошується, що Угорщина також диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Як уже згадувалося раніше, 7 листопада глава угорського уряду Віктор Орбан прилетів до Вашингтона на переговори про Дональда Трампа.

У скандального політка була конкретна ціль — добитися від США винятку для Угорщини із санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

