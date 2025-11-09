8 листопада команда угорського лідера Віктора Орбана почала брехати, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу. Однак адміністрація Білого дому заперечила ці вигадки.
Головні тези:
- Угорщина зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США.
- Однак не змогла добитися своєї головної цілі.
Команда Орбана знову публічно зганьбилася
Одним з перших про безстрокове звільнення від санкцій збрехав шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.
Однак представник команди Дональда Трампа заявив журналістам, що це брехня, а відстрочка діє протягом лише одного року.
Окрім того, наголошується, що Угорщина також диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.
Як уже згадувалося раніше, 7 листопада глава угорського уряду Віктор Орбан прилетів до Вашингтона на переговори про Дональда Трампа.
У скандального політка була конкретна ціль — добитися від США винятку для Угорщини із санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".
