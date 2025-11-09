8 листопада команда угорського лідера Віктора Орбана почала брехати, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу. Однак адміністрація Білого дому заперечила ці вигадки.

Команда Орбана знову публічно зганьбилася

Одним з перших про безстрокове звільнення від санкцій збрехав шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.

Прем'єр-міністр (Віктор Орбан. — ред.) висловився чітко. Він домовився з президентом США про те, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій. На поставки нафти і газу до Угорщини не поширюються санкції на невизначений термін, — написав глава МЗС Угорщини у Facebook. Поширити

Однак представник команди Дональда Трампа заявив журналістам, що це брехня, а відстрочка діє протягом лише одного року.

Окрім того, наголошується, що Угорщина також диверсифікує свої закупівлі енергоносіїв і зобов'язалася купувати скраплений природний газ із США за контрактами на суму близько 600 мільйонів доларів.

Як уже згадувалося раніше, 7 листопада глава угорського уряду Віктор Орбан прилетів до Вашингтона на переговори про Дональда Трампа.