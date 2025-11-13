Орбан осоромився через закиди щодо "мафіозної мережі" в Україні — реакція МЗС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав гарний аргумент, щоб підтвердити свою антиукраїнську політику.
Головні тези:
- Угорський прем'єр Віктор Орбан став об'єктом критики через свої закиди щодо корупційної мафіозної мережі в Україні.
- Орбан використав скандал навколо компанії Енергоатом для виправдання своєї антиукраїнської політики та відмови допомагати Україні.
- Реакція МЗС України на заяви Орбана була гострою та іронічною, підкреслюючи суперечності у вчинках угорського прем'єра.
МЗС України присоромило Орбана
Угорський прем’єр Віктор Орбан скористався корупційним скандалом довкола компанії "Енергоатом", щоб виправдати цим своє небажання допомагати Україні стримувати російську агресію. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х.
У своїй публікації угорський прем’єр від початку перекрутив факти, виставивши все так, ніби в Україні розкрадають західну військову допомогу.
Він наголосив, що не хоче "брати в цьому участь" і не відправлятиме "гроші угорського народу" в Україну.
Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно час зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші.
Lectures about corruption from a politician who is embroiled in corruption scandals and has made his country the poorest in the EU? No, thanks. https://t.co/3xqO8jKU8h pic.twitter.com/cM5d9Qx5cz— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2025
На випад угорського прем’єра в бік України вже відреагували в українському МЗС.
Речник МЗС проілюстрував свою відповідь відредагованим фото Орбана, де угорський прем'єр зображений у костюмі з принтом, який нагадує зебру.
Це є відсиланням до нещодавнього корупційного скандалу в Угорщині довкола дачі Орбана, де, як з'ясували журналісти, є приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами.
Наприкінці вересня демонстранти влаштували протест біля воріт комплексу, тримаючи плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-