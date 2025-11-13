Орбан осоромився через закиди щодо "мафіозної мережі" в Україні — реакція МЗС
Орбан осоромився через закиди щодо "мафіозної мережі" в Україні — реакція МЗС

Orban Victor
Орбан
Read in English

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав гарний аргумент, щоб підтвердити свою антиукраїнську політику.

Головні тези:

  • Угорський прем'єр Віктор Орбан став об'єктом критики через свої закиди щодо корупційної мафіозної мережі в Україні.
  • Орбан використав скандал навколо компанії Енергоатом для виправдання своєї антиукраїнської політики та відмови допомагати Україні.
  • Реакція МЗС України на заяви Орбана була гострою та іронічною, підкреслюючи суперечності у вчинках угорського прем'єра.

МЗС України присоромило Орбана

Угорський прем’єр Віктор Орбан скористався корупційним скандалом довкола компанії "Енергоатом", щоб виправдати цим своє небажання допомагати Україні стримувати російську агресію. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х.

У своїй публікації угорський прем’єр від початку перекрутив факти, виставивши все так, ніби в Україні розкрадають західну військову допомогу.

Була викрита військова мафіозна мережа, що має незліченні зв'язки з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він наголосив, що не хоче "брати в цьому участь" і не відправлятиме "гроші угорського народу" в Україну.

Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно час зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші.

На випад угорського прем’єра в бік України вже відреагували в українському МЗС.

Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую, – написав в соцмережі Х речник міністерства Георгій Тихий.

Речник МЗС проілюстрував свою відповідь відредагованим фото Орбана, де угорський прем'єр зображений у костюмі з принтом, який нагадує зебру.

Це є відсиланням до нещодавнього корупційного скандалу в Угорщині довкола дачі Орбана, де, як з'ясували журналісти, є приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами.

Наприкінці вересня демонстранти влаштували протест біля воріт комплексу, тримаючи плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри.

