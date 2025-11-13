Орбан осоромився через закиди щодо "мафіозної мережі" в Україні — реакція МЗС

МЗС України присоромило Орбана

Угорський прем’єр Віктор Орбан скористався корупційним скандалом довкола компанії "Енергоатом", щоб виправдати цим своє небажання допомагати Україні стримувати російську агресію. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х.

У своїй публікації угорський прем’єр від початку перекрутив факти, виставивши все так, ніби в Україні розкрадають західну військову допомогу.

Була викрита військова мафіозна мережа, що має незліченні зв'язки з президентом Зеленським. Міністр енергетики вже подав у відставку, а головний підозрюваний втік з країни. Це хаос, в який брюссельська еліта хоче влити гроші європейських платників податків, де все, що не витрачається на передовій, потрапляє в кишені військової мафії. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Він наголосив, що не хоче "брати в цьому участь" і не відправлятиме "гроші угорського народу" в Україну.

Після всього цього ми точно не піддамося фінансовим вимогам і шантажу українського президента. Брюсселю давно час зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші.

Lectures about corruption from a politician who is embroiled in corruption scandals and has made his country the poorest in the EU? No, thanks. https://t.co/3xqO8jKU8h pic.twitter.com/cM5d9Qx5cz — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) November 13, 2025

На випад угорського прем’єра в бік України вже відреагували в українському МЗС.

Лекції про корупцію від політика, який замішаний у корупційних скандалах і зробив свою країну найбіднішою в ЄС? Ні, дякую, – написав в соцмережі Х речник міністерства Георгій Тихий. Поширити

Речник МЗС проілюстрував свою відповідь відредагованим фото Орбана, де угорський прем'єр зображений у костюмі з принтом, який нагадує зебру.

Це є відсиланням до нещодавнього корупційного скандалу в Угорщині довкола дачі Орбана, де, як з'ясували журналісти, є приватний зоопарк з екзотичними тваринами, зокрема зебрами.

Наприкінці вересня демонстранти влаштували протест біля воріт комплексу, тримаючи плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри.