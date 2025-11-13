Україна ввела санкції проти бізнесменів Міндіча та Цукермана як фігурантів справи "Енергоатома"

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони обидва фігурують у гучній справі щодо корупції в "Енергоатомі".

Міндіч та Цукерман стали фігурантами санкційних списків України

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу Президента України.

Обидва бізнесмени мають громадянство Ізраїлю.

До них застосовано повний перелік обмежень, передбачених ЗУ "Про санкції", зокрема:

блокування активів;

заборона на виведення капіталів з України;

повне припинення торгівельних операцій і транзиту ресурсів;

заборона участі в приватизації та оренді держмайна;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг;

повна заборона придбання земельних ділянок;

заборона публічних закупівель та оборонних контрактів;

заборона збільшення частки в статутному капіталі українських компаній.

Санкції введено строком на три роки, окремі обмеження — безстроково.

Міністерству закордонних справ України доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95", якого називають близьким другом президента Зеленського. Слідчі дії також відбулися у відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка.