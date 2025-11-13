Сійярто цинічно закликав ЄС припинити фінансування України на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.

Сійярто закликав ЄС припинити фінансування України

Сійярто зазначив, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави.

Тим часом в Україні процвітає корупція, тому не дивно, що ніхто ще не бачив точного звіту про витрачання коштів, отриманих від ЄС... А що ж хоче Брюссель? Надіслати ще більше грошей в Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було виявлено велику корупційну мережу... Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Також Сійярто поширив статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в енергетиці України.

Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну! — заявив Сійярто.

При цьому угорський міністр запевнив, що поки при владі перебуває партія "Фідес", "угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну".

Звичайно, у випадку уряду, який підтримує Брюссель і є союзником України, ситуація була б іншою..., — додав він, натякаючи на майбутні вибори, на яких "Фідес" може програти опозиційній "Тисі".

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".