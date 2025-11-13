Сійярто цинічно закликав ЄС припинити фінансування України на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.
Головні тези:
- Петер Сійярто закликав Євросоюз припинити фінансування України через останній корупційний скандал у НАЕК “Енергоатом”.
- Угорський міністр заявив про необхідність припинення надсилання грошей в Україну через відсутність контролю над їх використанням.
- Сійярто розповів про відсутність точного звіту про використання коштів, що отримують від ЄС, і корупційні схеми в українській енергетиці.
Сійярто закликав ЄС припинити фінансування України
Сійярто зазначив, що Брюссель вже роками фінансує діяльність української держави.
Також Сійярто поширив статтю пропагандистського видання Mandiner про корупцію в енергетиці України.
Настав час зупинити це божевілля, потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну! — заявив Сійярто.
При цьому угорський міністр запевнив, що поки при владі перебуває партія "Фідес", "угорський народ може бути впевнений: гроші угорського народу не підуть в Україну".
Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".
