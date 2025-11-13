Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "отправлять деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.
Главные тезисы
- Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за коррупционного скандала в НАЭК 'Энергоатом'.
- Венгерский министр заявил о необходимости прекращения отправки денег в Украину из-за отсутствия контроля за их использованием.
- Сийярто упомянул отсутствие точного отчета об использовании средств, получаемых от ЕС, и коррупционных схемах в украинской энергетике.
Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Украины
Сийярто отметил, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.
Также Сийярто распространил статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике Украины.
Пора остановить это безумие, нужно прекратить присылать деньги европейских граждан в Украину! — заявил Сийярто.
При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".
