Сийярто цинично призвал ЕС прекратить финансирование Украины на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "отправлять деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.

Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Украины

Сийярто отметил, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.

Между тем, в Украине процветает коррупция, поэтому не удивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Послать еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена крупная коррупционная сеть... Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Также Сийярто распространил статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике Украины.

Пора остановить это безумие, нужно прекратить присылать деньги европейских граждан в Украину! — заявил Сийярто.

При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".

Конечно, в случае правительства, поддерживающего Брюссель и являющегося союзником Украины, ситуация была бы другой..., — добавил он, намекая на предстоящие выборы, на которых "Фидес" может проиграть оппозиционной "Тисе". Поделиться

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".