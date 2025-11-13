Сийярто цинично призвал ЕС прекратить финансирование Украины на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме
Сийярто цинично призвал ЕС прекратить финансирование Украины на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме

Сийярто
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "отправлять деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.

Главные тезисы

  • Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за коррупционного скандала в НАЭК 'Энергоатом'.
  • Венгерский министр заявил о необходимости прекращения отправки денег в Украину из-за отсутствия контроля за их использованием.
  • Сийярто упомянул отсутствие точного отчета об использовании средств, получаемых от ЕС, и коррупционных схемах в украинской энергетике.

Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Украины

Сийярто отметил, что Брюссель уже годами финансирует деятельность украинского государства.

Между тем, в Украине процветает коррупция, поэтому не удивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... А что же хочет Брюссель? Послать еще больше денег в Украину, президенту Зеленскому, в ближайшем окружении которого недавно была обнаружена крупная коррупционная сеть...

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Также Сийярто распространил статью пропагандистского издания Mandiner о коррупции в энергетике Украины.

Пора остановить это безумие, нужно прекратить присылать деньги европейских граждан в Украину! — заявил Сийярто.

При этом венгерский министр заверил, что пока у власти находится партия "Фидес", "венгерский народ может быть уверен: деньги венгерского народа не пойдут в Украину".

Конечно, в случае правительства, поддерживающего Брюссель и являющегося союзником Украины, ситуация была бы другой..., — добавил он, намекая на предстоящие выборы, на которых "Фидес" может проиграть оппозиционной "Тисе".

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

НАБУ

