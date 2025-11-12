Зеленський анонсував звільнення двох міністрів — пов'язані зі справою Енергоатома

Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері.
Головні тези:
- Зеленський вимагає відставки міністрів Галущенка та Гринчук у зв'язку з корупційним скандалом в енергетичній сфері.
- Обіцяно підписати указ про санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому.
- Гринчук нічні проводила в квартирі Галущенка, що стало предметом протоколів візуального спостереження.
Зеленський закликав Галущенка і Гринчук звільнитися з уряду
За словами глави держави, ці міністри не можуть залишатися на своїх посадах, адже питання довіри є ключовим. Зеленський наголосив, що якщо є звинувачення, на них необхідно відповідати.
Також Зеленський пообіцяв підписати указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Джерела натякають, що це бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, які втекли за кордон.
За заявою прокурора САП, міністр енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі колишнього міністра юстиції Германа Галущенка.
Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук із 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову скористалася його квартирою, а з 11 по 13 серпня провела в нього ніч. На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенка — міністра енергетики.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-