Зеленський анонсував звільнення двох міністрів — пов'язані зі справою Енергоатома
Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері.

Головні тези:

  • Зеленський вимагає відставки міністрів Галущенка та Гринчук у зв'язку з корупційним скандалом в енергетичній сфері.
  • Обіцяно підписати указ про санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатому.
  • Гринчук нічні проводила в квартирі Галущенка, що стало предметом протоколів візуального спостереження.

Зеленський закликав Галущенка і Гринчук звільнитися з уряду

За словами глави держави, ці міністри не можуть залишатися на своїх посадах, адже питання довіри є ключовим. Зеленський наголосив, що якщо є звинувачення, на них необхідно відповідати.

Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

Також Зеленський пообіцяв підписати указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Джерела натякають, що це бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, які втекли за кордон.

За заявою прокурора САП, міністр енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі колишнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук із 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову скористалася його квартирою, а з 11 по 13 серпня провела в нього ніч. На той час Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенка — міністра енергетики.

