Зеленський анонсував звільнення двох міністрів — пов'язані зі справою Енергоатома

Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері.

Зеленський закликав Галущенка і Гринчук звільнитися з уряду

За словами глави держави, ці міністри не можуть залишатися на своїх посадах, адже питання довіри є ключовим. Зеленський наголосив, що якщо є звинувачення, на них необхідно відповідати.

Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський пообіцяв підписати указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Джерела натякають, що це бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, які втекли за кордон.

За заявою прокурора САП, міністр енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі колишнього міністра юстиції Германа Галущенка.