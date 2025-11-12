Зеленский анонсировал увольнение двух министров — связаны с делом Энергоатома

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министерши энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.
Главные тезисы
- Зеленский потребовал отставки министров Галущенко и Гринчук в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере.
- Было объявлено о подписании указа о санкциях против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, связанных с делом НАБУ по Энергоатому.
- Гринчук регулярно ночевала в квартире Галущенко, что вызвало подозрения и стало предметом протоколов визуального наблюдения.
Зеленский призвал Галущенко и Гринчук уволиться из правительства
По словам главы государства, эти министры не могут оставаться на своих должностях, ведь вопрос доверия является ключевым. Зеленский подчеркнул, что, если есть обвинения, на них необходимо отвечать.
Также Зеленский пообещал подписать указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по «Энергоатому». Источники намекают, что это бежавшие за границу бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман.
По заявлению прокурора САП, министр энергетики Светлана Гринчук неоднократно могла проводить ночи в квартире бывшего министра юстиции Германа Галущенко.
Согласно протоколам визуального наблюдения, Гринчук с 23 на 24 июля якобы ночевала у Галущенко. 28 июля она снова воспользовалась его квартирой, а с 11 по 13 августа провела у него ночь. В то время Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко — министра энергетики.
