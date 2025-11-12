Зеленский анонсировал увольнение двух министров — связаны с делом Энергоатома

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министерши энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

Зеленский призвал Галущенко и Гринчук уволиться из правительства

По словам главы государства, эти министры не могут оставаться на своих должностях, ведь вопрос доверия является ключевым. Зеленский подчеркнул, что, если есть обвинения, на них необходимо отвечать.

Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский пообещал подписать указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по «Энергоатому». Источники намекают, что это бежавшие за границу бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман.

По заявлению прокурора САП, министр энергетики Светлана Гринчук неоднократно могла проводить ночи в квартире бывшего министра юстиции Германа Галущенко.