Греція буде постачати газ в Україну

16 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна домовилась про ще один коридор постачання газу із урядом Греції.
Головні тези:
- Головна мета — максимально забезпечити маршрути імпорту газу для України.
- Вдалося досягти домовленостей щодо фінансування цих поставок.
Україна та Греція домовилися про постачання газу
Як підтвердив глава держави, вдалося також досягти домовленостей про фінансування імпорту газу.
Це дасть можливість закрити потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.
Кабінет міністрів України направив гроші на фінансування імпорту.
Глава держави висловив вдячність усім союзникам України, які продовжують допомагати на тлі російської агресії.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-