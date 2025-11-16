Греція буде постачати газ в Україну
Категорія
Економіка
Дата публікації

Греція буде постачати газ в Україну

Володимир Зеленський
газ

16 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна домовилась про ще один коридор постачання газу із урядом Греції.

Головні тези:

  • Головна мета — максимально забезпечити маршрути імпорту газу для України.
  • Вдалося досягти домовленостей щодо фінансування цих поставок.

Україна та Греція домовилися про постачання газу

Жодного дня ми не втрачаємо для нашої держави, вже на сьогодні підготували домовленість із Грецією по газу для України. Це буде ще один напрямок постачання газу — щоб убезпечити максимально на зиму маршрути імпорту газу для України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як підтвердив глава держави, вдалося також досягти домовленостей про фінансування імпорту газу.

Це дасть можливість закрити потребу майже 2 мільярди євро на імпорт газу, щоб компенсувати втрати українського видобутку через російські удари.

Кабінет міністрів України направив гроші на фінансування імпорту.

Допомагають наші європейські партнери, європейські банки — під гарантії Єврокомісії, допомагають також українські банки, допомагає Норвегія, триває активна робота і з американськими партнерами — повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою, — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність усім союзникам України, які продовжують допомагати на тлі російської агресії.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на газ в Україні можуть знизитися — яка умова
Свириденко
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп звільнив Угорщину від усіх санкцій проти нафти та газу РФ
Орбан
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина судитиметься з ЄС через заборону імпорту російського газу
Угорщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?