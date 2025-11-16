Греция будет поставлять газ в Украину
Греция будет поставлять газ в Украину

Владимир Зеленский
Украина и Греция договорились о поставках газа
16 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина договорилась о еще одном коридоре поставок газа с правительством Греции.

Главные тезисы

  • Главная цель – максимально обеспечить маршруты импорта газа для Украины.
  • Удалось достичь договоренностей по финансированию этих поставок.

Украина и Греция договорились о поставках газа

Ни дня мы не теряем для нашего государства, уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставок газа — чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как подтвердил глава государства, удалось также добиться договоренностей о финансировании импорта газа.

Это позволит закрыть потребность почти 2 миллиардов евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.

Кабинет Министров Украины направил деньги на финансирование импорта.

Помогают наши европейские партнеры, европейские банки — под гарантии Еврокомиссии, помогают также украинские банки, помогает Норвегия, идет активная работа и с американскими партнерами — полное финансирование будет. Обеспечим широкие возможности для снабжения зимой, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства выразил благодарность всем союзникам Украины, которые продолжают помогать на фоне российской агрессии.

