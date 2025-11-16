Греция будет поставлять газ в Украину

16 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина договорилась о еще одном коридоре поставок газа с правительством Греции.
Главные тезисы
- Главная цель – максимально обеспечить маршруты импорта газа для Украины.
- Удалось достичь договоренностей по финансированию этих поставок.
Украина и Греция договорились о поставках газа
Как подтвердил глава государства, удалось также добиться договоренностей о финансировании импорта газа.
Это позволит закрыть потребность почти 2 миллиардов евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов.
Кабинет Министров Украины направил деньги на финансирование импорта.
Глава государства выразил благодарность всем союзникам Украины, которые продолжают помогать на фоне российской агрессии.
