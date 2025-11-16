Армия России теряет контроль над Купянском

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов официально подтвердил, что российские захватчики не просто не смогли оцепить украинских защитников в Купянске, но и постепенно теряют контроль над городом.

Что происходит в Купянске

Виктор Трегубов обратил внимание на то, что ранее Путин врал, что украинцы в городе окружены, однако сейчас российский диктатор молчит.

Поскольку этого как тогда не было, так и сейчас нет. Напротив, идет тенденция к тому, что россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом. Поделиться

По его словам, в северных районах Купянска количество российских захватчиков "чуть уменьшилось" благодаря успешным контратакам украинских защитников.

Пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс… Но уж наверняка можно сказать, что анонсы россиян о падении Купянска были несколько преждевременными, — подчеркнул Виктор Трегубов. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на сегодня ситуация на Купянском направлении остается сложной как для ВСУ, так и для армии РФ.

Однако с российской стороны логистика в городе практически отсутствует.

Нельзя игнорировать тот факт, что для украинских защитников логистические проблемы тоже стоят очень остро.

Де-факто это означает, что воины страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и даже продукты.