Армия России теряет контроль над Купянском

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов официально подтвердил, что российские захватчики не просто не смогли оцепить украинских защитников в Купянске, но и постепенно теряют контроль над городом.
Главные тезисы
- Ситуация на этом участке фронта остается сложной для обеих сторон.
- Однако армия РФ сталкивается с большим количеством проблем.
Что происходит в Купянске
Виктор Трегубов обратил внимание на то, что ранее Путин врал, что украинцы в городе окружены, однако сейчас российский диктатор молчит.
По его словам, в северных районах Купянска количество российских захватчиков "чуть уменьшилось" благодаря успешным контратакам украинских защитников.
Что важно понимать, по состоянию на сегодня ситуация на Купянском направлении остается сложной как для ВСУ, так и для армии РФ.
Однако с российской стороны логистика в городе практически отсутствует.
Нельзя игнорировать тот факт, что для украинских защитников логистические проблемы тоже стоят очень остро.
Де-факто это означает, что воины страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и даже продукты.
