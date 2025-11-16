Армия России теряет контроль над Купянском
Категория
Украина
Дата публикации

Армия России теряет контроль над Купянском

Что происходит в Купянске
Read in English
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов официально подтвердил, что российские захватчики не просто не смогли оцепить украинских защитников в Купянске, но и постепенно теряют контроль над городом.

Главные тезисы

  • Ситуация на этом участке фронта остается сложной для обеих сторон.
  • Однако армия РФ сталкивается с большим количеством проблем.

Что происходит в Купянске

Виктор Трегубов обратил внимание на то, что ранее Путин врал, что украинцы в городе окружены, однако сейчас российский диктатор молчит.

Поскольку этого как тогда не было, так и сейчас нет. Напротив, идет тенденция к тому, что россияне очень постепенно, но теряют контроль над городом.

По его словам, в северных районах Купянска количество российских захватчиков "чуть уменьшилось" благодаря успешным контратакам украинских защитников.

Пока победой это назвать нельзя, это рабочий процесс… Но уж наверняка можно сказать, что анонсы россиян о падении Купянска были несколько преждевременными, — подчеркнул Виктор Трегубов.

Что важно понимать, по состоянию на сегодня ситуация на Купянском направлении остается сложной как для ВСУ, так и для армии РФ.

Однако с российской стороны логистика в городе практически отсутствует.

Нельзя игнорировать тот факт, что для украинских защитников логистические проблемы тоже стоят очень остро.

Де-факто это означает, что воины страдают от невозможности получить и пополнение, и боеприпасы и даже продукты.

Но, тем не менее, поскольку у украинцев логистика лучше отлажена, а россиян осталась сейчас количественно и качественно меньше, ситуация для них сложнее.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ
Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила НПЗ в Самарской области и российский состав БПЛА — видео
Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина договорилась с Европой об усилении собственной ПВО
Владимир Зеленский
ПВО Украины станет еще сильнее

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?