Украина поразила НПЗ в Самарской области и российский состав БПЛА — видео

Как сообщает Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно атаковали мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области России. Более того, под удары защитников попала база хранения БПЛА подразделения "Рубикон".

Что известно о новых успехах украинских воинов

Операции были осуществлены с целью ослабления наступательного потенциала армии РФ и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части российских захватчиков.

Подразделения украинских войск поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.

Что важно понимать, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 млн тонн.

Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействованное в обеспечении российской оккупационной армии, является одним из основных производителей горючего наивысшего сорта для реактивных двигателей.

После атаки прогремели мощные взрывы, начался масштабный пожар.

Также под удары Украины попала база хранения БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Более того, указано, что удалось выяснить последствия поражения НПЗ «Рязанский» — повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакаду трубопроводов.

Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Также украинские воины показали запуск украинских реактивных дронов "Барс":