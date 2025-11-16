Украина поразила НПЗ в Самарской области и российский состав БПЛА — видео

Как сообщает Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно атаковали мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области России. Более того, под удары защитников попала база хранения БПЛА подразделения "Рубикон".
Главные тезисы
- Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.
- Воины показали запуск украинских реактивных дронов "Барс".
Что известно о новых успехах украинских воинов
Операции были осуществлены с целью ослабления наступательного потенциала армии РФ и усложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части российских захватчиков.
Подразделения украинских войск поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.
Что важно понимать, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 млн тонн.
После атаки прогремели мощные взрывы, начался масштабный пожар.
Также под удары Украины попала база хранения БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Более того, указано, что удалось выяснить последствия поражения НПЗ «Рязанский» — повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакаду трубопроводов.
Также украинские воины показали запуск украинских реактивных дронов "Барс":
