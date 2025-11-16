Президент Финляндии указал на новую стратегическую ошибку Путина
Президент Финляндии указал на новую стратегическую ошибку Путина

Стубб
Источник:  Associated Press

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, срыв переговоров американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште стала серьезной "стратегической ошибкой" для властей РФ.

Главные тезисы

  • Кремль не смог еще раз обмануть Белый дом.
  • Стубб рассказал о бурных отношениях Зеленского и Трампа.

Путин снова допустил серьезную ошибку

Как уже упоминалось ранее, в середине октября Белый дом официально подтвердил, что Трамп намерен встретиться с Путиным в Будапеште, однако запланированные переговоры вскоре были отменены.

Что важно понимать, это решение было принято после телефонного разговора между шефом американской дипломатии Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как считает Стубб, глава Госдепа в конце концов понял, что "россияне не уступили ни на йоту", а это значит, что "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни соглашения, ни чего-либо другого".

Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

По его словам, несмотря на то, что у лидеров Украины и США "бурные отношения" — он и другие европейские политики могут помочь стать мостом между ними.

Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот, — объяснил Стубб.

