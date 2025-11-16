"Бешенная сумасшедшая". Трамп отказался от своей антиукраинской союзницы
Категория
Политика
Дата публикации

"Бешенная сумасшедшая". Трамп отказался от своей антиукраинской союзницы

Donald Trump
Трамп и Грин больше не союзники
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что окончательно отказывается от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая раньше была его союзницей и с ярой поклонницей.

Главные тезисы

  • Президент США утверждает, что больше не будет общаться со скандальной Грин.
  • Она же требует выяснить причастность Трампа к сексуальным преступлениям Джеффри Эпштейна.

Трамп и Грин больше не союзники

Я отказываюсь от своей поддержки и одобрения "конгрессвумен" Марджори Тейлор Грин.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По мнению главы Белого дома, его бывшая соратница "ушла в крайние левые", а он не может игнорировать такие изменения.

Она сказала многим людям, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее телефонные звонки, но с 219 членами Конгресса, 53 сенаторами США, 24 членами кабинета министров, почти 200 странами и в целом нормальной жизнью, я не могу ежедневно отвечать на звонки бешенной сумасшедшой.

Что важно понимать, в последнее время Грин публично критиковала Трампа за то, что тот слишком сосредоточен на внешней политике и не делает достаточно для продвижения внутренней повестки дня.

Более того, Грин подписала петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Этого не произойдет". Трамп дал громкое обещание касательно РФ
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вэнс объяснил логику Трампа в отношениях с Путиным
Вэнс объяснил, чего добивается Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это позор". Трамп выступил с новым заявлением об Украине и РФ
Трамп не отказался от намерения завершить российско-украинскую войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?