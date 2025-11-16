"Бешенная сумасшедшая". Трамп отказался от своей антиукраинской союзницы

Американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что окончательно отказывается от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая раньше была его союзницей и с ярой поклонницей.

Трамп и Грин больше не союзники

Я отказываюсь от своей поддержки и одобрения "конгрессвумен" Марджори Тейлор Грин. Дональд Трамп Президент США

По мнению главы Белого дома, его бывшая соратница "ушла в крайние левые", а он не может игнорировать такие изменения.

Она сказала многим людям, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее телефонные звонки, но с 219 членами Конгресса, 53 сенаторами США, 24 членами кабинета министров, почти 200 странами и в целом нормальной жизнью, я не могу ежедневно отвечать на звонки бешенной сумасшедшой. Поделиться

Что важно понимать, в последнее время Грин публично критиковала Трампа за то, что тот слишком сосредоточен на внешней политике и не делает достаточно для продвижения внутренней повестки дня.

Более того, Грин подписала петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.