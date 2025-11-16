"Бешенная сумасшедшая". Трамп отказался от своей антиукраинской союзницы

Американский лидер Дональд Трамп официально заявил, что окончательно отказывается от поддержки конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая раньше была его союзницей и с ярой поклонницей.
Главные тезисы
- Президент США утверждает, что больше не будет общаться со скандальной Грин.
- Она же требует выяснить причастность Трампа к сексуальным преступлениям Джеффри Эпштейна.
Трамп и Грин больше не союзники
По мнению главы Белого дома, его бывшая соратница "ушла в крайние левые", а он не может игнорировать такие изменения.
Что важно понимать, в последнее время Грин публично критиковала Трампа за то, что тот слишком сосредоточен на внешней политике и не делает достаточно для продвижения внутренней повестки дня.
Более того, Грин подписала петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-