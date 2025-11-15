Вэнс объяснил логику Трампа в отношениях с Путиным

Вице-президент США Джей Ди Венс в конце концов рассказал журналистам, с какой целью американский лидер Дональд Трамп продолжает вести диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на то, что это не дает никакого результата.
Главные тезисы
- Вэнс утверждает, что Трамп знает, что делает.
- Он также не позволит другим диктовать правила игры.
Вэнс объяснил, чего добивается Трамп
По словам вице-президента США, в настоящее время американский лидер проводит "агрессивную дипломатию", которая якобы поможет завершить войну РФ против Украины.
По его словам, позиция главы Белого дома заключается в том, чтобы сконцентрироваться на мире, однако не давать возможность окружающим диктовать, как ему поступать.
