Вэнс объяснил логику Трампа в отношениях с Путиным
Источник:  Fox News

Вице-президент США Джей Ди Венс в конце концов рассказал журналистам, с какой целью американский лидер Дональд Трамп продолжает вести диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на то, что это не дает никакого результата.

Главные тезисы

  • Вэнс утверждает, что Трамп знает, что делает.
  • Он также не позволит другим диктовать правила игры.

По словам вице-президента США, в настоящее время американский лидер проводит "агрессивную дипломатию", которая якобы поможет завершить войну РФ против Украины.

Вам не нужно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны говорить с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией.

По его словам, позиция главы Белого дома заключается в том, чтобы сконцентрироваться на мире, однако не давать возможность окружающим диктовать, как ему поступать.

Его доктрина заключается в том, чтобы иметь сильнейшую армию в мире, сосредоточиться на мире, но не разрешать журналистам в Вашингтоне указывать, с кем вы можете разговаривать и как заниматься дипломатией, — добавил Венс.

