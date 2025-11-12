Трамп умоляет президента Израиля помиловать "Биби"

Согласно данным Reuters, американский лидер Дональд Трамп направил тайное письмо президенту Израиля Исааку Герцогу, в котором умолял о помиловании для израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, которого называет "Биби".

Трамп пытается спасти Нетаньяху

Журналисты обращают внимание на то, что глава правительства Израиля уже долгое время находится под судом по обвинению в коррупции.

Дональд Трамп уже много раз призвал помиловать своего близкого союзника, однако до сих пор эти попытки были безуспешными.

Что важно понимать, сам Беньямина Нетаньяху отрицает все обвинения и не признает себя виновным.

Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской судебной системы и ее требования, я считаю, что это "дело" против Биби (прозвище Нетаньяху — ред.), долгое время боровшегося вместе со мной, в том числе против очень сильного противника Израиля, Ирана, является политическим, неоправданным преследованием. Поделиться

Что интересно, пресс-служба Исаак Герцог ответила руководителю Белого дома довольно четко: кто хочет получить президентское помилование, должен подать официальный запрос в соответствии с установленными процедурами.