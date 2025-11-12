Трамп умоляет президента Израиля помиловать "Биби"

Согласно данным Reuters, американский лидер Дональд Трамп направил тайное письмо президенту Израиля Исааку Герцогу, в котором умолял о помиловании для израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, которого называет "Биби".
Главные тезисы
- Нетаньяху обвиняют в коррупции, однако он все отрицает.
- Это уже не первый случай, когда Трамп вмешивается в дела Израиля.
Трамп пытается спасти Нетаньяху
Журналисты обращают внимание на то, что глава правительства Израиля уже долгое время находится под судом по обвинению в коррупции.
Дональд Трамп уже много раз призвал помиловать своего близкого союзника, однако до сих пор эти попытки были безуспешными.
Что важно понимать, сам Беньямина Нетаньяху отрицает все обвинения и не признает себя виновным.
Что интересно, пресс-служба Исаак Герцог ответила руководителю Белого дома довольно четко: кто хочет получить президентское помилование, должен подать официальный запрос в соответствии с установленными процедурами.
