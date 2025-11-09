Премьер-министр Испании публично бросил вызов Трампу

Премьер-министр Испании Педро Санчес не испугался и подверг критике требования американского лидера Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов европейских стран до 5% ВВП.

Премьер-министр Испании критикует идею Трампа

По убеждению Санчеса, будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

Нужно действовать дипломатично, чтобы в 2035 году мы имели не Европу, вооруженную до зубов, а Европу единую, гарантирующую международное право. Какой мир мы хотим оставить нашим детям? Мир, в котором оборонные бюджеты составляют 5% ВВП? Педро Санчес Премьер-министр Испании

Несмотря на это, он не скрывает, что прямо сейчас испанские власти вынуждены увеличить расходы на оборону и безопасность.

По словам Санчеса, это шаг на пути усиления европейской автономии в области обороны.

Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которого я не брал — договоренности 2014 года по расходам на уровне 2% ВВП. Но я это обязательство выполнил, — подчеркнул политик. Поделиться

Санчес также заверил, что его страна остается надежным союзником в рамках НАТО.