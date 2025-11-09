Премьер-министр Испании публично бросил вызов Трампу

Премьер-министр Испании Педро Санчес не испугался и подверг критике требования американского лидера Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов европейских стран до 5% ВВП.
Главные тезисы
- Санчес поддерживает идею направленности будущего Европы на единство и соблюдение международных стандартов, а не милитаризации.
- Испанский премьер-министр заявляет о важности дипломатии в современном мире.
Премьер-министр Испании критикует идею Трампа
По убеждению Санчеса, будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.
Несмотря на это, он не скрывает, что прямо сейчас испанские власти вынуждены увеличить расходы на оборону и безопасность.
По словам Санчеса, это шаг на пути усиления европейской автономии в области обороны.
Санчес также заверил, что его страна остается надежным союзником в рамках НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-