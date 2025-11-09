Зеленский нанес санкционный удар по команде Путина

9 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что принял новые решения по санкциям Украины против страны-агрессорки России. В этот раз под удар попали военные преступники из окружения российского диктатора Владимира Путина.

Новые санкции Украины против РФ — первые подробности

По словам украинского лидера, речь идет о действительно особенных решениях, поскольку враг сейчас делает все возможное, чтобы затянуть войну и "нормализовать" оккупацию наших территорий.

В сегодняшних санкционных решениях Украины — лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины, один из его "кошельков", функционер российской военной разведки и один из коллаборантов. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, указано, что стартовала работа по российским издательствам, которые цинично оправдывают путинский террор, а также активно распространяют роспропаганду вне страны-агрессорки.

Как отметил Зеленский, все в России, работающее на военную машину, нужно остановить.

Также глава государства обратил внимание на то, что команда Путина недавно приняла демонстративное политическое решение о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности, главы Кабмина Юлии Свириденко.

Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления — как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого лица, распространяющего пропаганду и усложняющего принятие решений, направленных на достижение подлинного мира. Поделиться

Зеленский добавил, что Киев передаст предложения по новым санкциям своим союзникам.