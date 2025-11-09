Зеленский нанес санкционный удар по команде Путина

9 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что принял новые решения по санкциям Украины против страны-агрессорки России. В этот раз под удар попали военные преступники из окружения российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Под украинские санкции попали люди, работающие в правительственных структурах Путина.
- Зеленский призывает союзников неустанно усиливать давление на Кремль.
Новые санкции Украины против РФ — первые подробности
По словам украинского лидера, речь идет о действительно особенных решениях, поскольку враг сейчас делает все возможное, чтобы затянуть войну и "нормализовать" оккупацию наших территорий.
Кроме того, указано, что стартовала работа по российским издательствам, которые цинично оправдывают путинский террор, а также активно распространяют роспропаганду вне страны-агрессорки.
Как отметил Зеленский, все в России, работающее на военную машину, нужно остановить.
Также глава государства обратил внимание на то, что команда Путина недавно приняла демонстративное политическое решение о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности, главы Кабмина Юлии Свириденко.
Зеленский добавил, что Киев передаст предложения по новым санкциям своим союзникам.
