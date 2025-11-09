Зеленський завдав санкційного удару по команді Путіна

9 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ухвалив нові рішення щодо санкцій України проти країни-агресорки Росії. Цього разу під удар потрапили воєнні злочинці з оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Нові санкції України проти РФ — перші подробиці

За словами українського лідера, йдеться про дійсно особливі рішення, оскільки ворог наразі робить все можливе, щоб затягнути війну та “нормалізувати” окупацію наших територій.

У сьогоднішніх санкційних рішеннях України — особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України, один із його “гаманців”, функціонер російської військової розвідки та один із колаборантів. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, вказано, що стартувала робота щодо російських видавництв, які цинічно виправдовують путінський терор, а також активно поширюють роспропаганди поза межами країни-агресорки.

Як зазначив Зеленський, все в Росії, що працює на воєнну машину Путіна, потрібно зупинити.

Також глава держави звернув увагу на те, що команда Путіна нещодавно ухвалила демонстративне політичне рішення Росії про застосування “санкцій” проти українських посадовців, зокрема очільниці Кабміну Юлії Свириденко.

Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску — як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру. Поширити

Зеленський додав, що Київ передасть пропозиції щодо нових санкцій своїм союзникам.