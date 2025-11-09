Зеленський завдав санкційного удару по команді Путіна

9 листопада глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ухвалив нові рішення щодо санкцій України проти країни-агресорки Росії. Цього разу під удар потрапили воєнні злочинці з оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Під українські санкції потрапили особи, які працюють в урядових структурах Путіна.
- Зеленський закликає союзників невпинно посилювати тиск на Кремль.
Нові санкції України проти РФ — перші подробиці
За словами українського лідера, йдеться про дійсно особливі рішення, оскільки ворог наразі робить все можливе, щоб затягнути війну та “нормалізувати” окупацію наших територій.
Окрім того, вказано, що стартувала робота щодо російських видавництв, які цинічно виправдовують путінський терор, а також активно поширюють роспропаганди поза межами країни-агресорки.
Як зазначив Зеленський, все в Росії, що працює на воєнну машину Путіна, потрібно зупинити.
Також глава держави звернув увагу на те, що команда Путіна нещодавно ухвалила демонстративне політичне рішення Росії про застосування “санкцій” проти українських посадовців, зокрема очільниці Кабміну Юлії Свириденко.
Зеленський додав, що Київ передасть пропозиції щодо нових санкцій своїм союзникам.
