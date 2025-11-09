Столтенберг пригадав болючу розмову зі Зеленським у лютому 2022 року

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг опублікував власні мемуари "On My Watch". У них він розповів багато цікавих закулісних епізодів світової політики, зокрема й про дзвінок українського лідера Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Столтенберг пояснив парадоксальні рішення НАТО

За словами ексгенсека Альянсу, Зеленський зателефонував йому з бункера в Києві, коли російські танки рухалися у напрямку столиці України.

І він сказав: "Я приймаю ваше рішення не направляти наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас”. Єнс Столтенберг Ексгенсек НАТО

Попри наполегливі заклики українського лідера, Столтенберг відмовився допомогти.

На його переконання, це призвело б до повномасштабної війни Альянсу з Росією, до якої члени блоку не були готовими

Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не підемо на ризик третьої світової війни заради України, — відверто зізнався ексгенсек НАТО. Поширити

У своїх мемуарах Столтенберг визнав, що відмова надати Зеленському авіаційну підтримку стала частиною того, що він називає “парадоксальним підходом НАТО» у питанні підтримки України.

За словами ексгенсека, російсько-українська війна демонструє і міць, і слабкість НАТО.