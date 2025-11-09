Столтенберг пригадав болючу розмову зі Зеленським у лютому 2022 року

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг опублікував власні мемуари "On My Watch". У них він розповів багато цікавих закулісних епізодів світової політики, зокрема й про дзвінок українського лідера Володимира Зеленського після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Головні тези:
- Члени НАТО боялися початку Третьої світової війни у разі потужної підтримки України.
- Ключову роль під час ухвалення рішень відігравав Джо Байден.
Столтенберг пояснив парадоксальні рішення НАТО
За словами ексгенсека Альянсу, Зеленський зателефонував йому з бункера в Києві, коли російські танки рухалися у напрямку столиці України.
Попри наполегливі заклики українського лідера, Столтенберг відмовився допомогти.
На його переконання, це призвело б до повномасштабної війни Альянсу з Росією, до якої члени блоку не були готовими
У своїх мемуарах Столтенберг визнав, що відмова надати Зеленському авіаційну підтримку стала частиною того, що він називає “парадоксальним підходом НАТО» у питанні підтримки України.
За словами ексгенсека, російсько-українська війна демонструє і міць, і слабкість НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-