Боєприпаси для України. Вучич поставив Захарову на місце
Боєприпаси для України. Вучич поставив Захарову на місце

Захарова
Read in English
Джерело:  BBC

Лідер Сербії Александар Вучич, який відомий своєю проросійською позицією, неочікувано для всіх публічно принизив речницю російського МЗС Марію Захарову. Їхній конфлікт розгорівся після заяви сербського президента щодо надання боєприпасів ЄС, які згодом можуть передати Україні.

Головні тези:

  • Кремль панікує через те, що Сербія дедалі частіше обирає проукраїнську позицію.
  • Однак Вучич не боїться кинути виклик команді Путіна.

Конфлікт Вучича та Захарової — що сталося

Гучний скандал розгорівся після того, як Вучич заявив, що може змінити своє рішення щодо введення санкцій проти Росії.

Ба більше він додав: не буде жодних проблем, якщо сербські боєприпаси отримають воїні ЗСУ.

Марія Захарова не приховувала свого обурення після почутого.

Коли я читаю всі ці інтерв'ю з президентом Сербії, я задаюся питанням, чи є тільки один президент Вучич? Мені здається, що інтерв'ю дають різні люди. Ми чуємо одні інтерв'ю та заяви, коли він перебуває в Москві. Ми чуємо інші заяви, коли він дає інтерв'ю в інших географічних локаціях.

Марія Захарова

Марія Захарова

Речниця МЗС РФ

За словами сербського лідера, він хотів би відповісти грубістю на грубість з боку Захарової, однак не має права цього робити як президент європейської держави.

Я чекав півтора дня, щоб не реагувати. Інакше я б, звичайно, вчора відреагував набагато сильніше, але коли ти президент, ти повинен рахувати не до десяти, а до ста і не реагувати таким чином, — зізнався Вучич.

