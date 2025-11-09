Боєприпаси для України. Вучич поставив Захарову на місце

Лідер Сербії Александар Вучич, який відомий своєю проросійською позицією, неочікувано для всіх публічно принизив речницю російського МЗС Марію Захарову. Їхній конфлікт розгорівся після заяви сербського президента щодо надання боєприпасів ЄС, які згодом можуть передати Україні.
Головні тези:
- Кремль панікує через те, що Сербія дедалі частіше обирає проукраїнську позицію.
- Однак Вучич не боїться кинути виклик команді Путіна.
Конфлікт Вучича та Захарової — що сталося
Гучний скандал розгорівся після того, як Вучич заявив, що може змінити своє рішення щодо введення санкцій проти Росії.
Ба більше він додав: не буде жодних проблем, якщо сербські боєприпаси отримають воїні ЗСУ.
Марія Захарова не приховувала свого обурення після почутого.
За словами сербського лідера, він хотів би відповісти грубістю на грубість з боку Захарової, однак не має права цього робити як президент європейської держави.
