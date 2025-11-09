Боеприпасы для Украины. Вучич поставил Захарову на место
Боеприпасы для Украины. Вучич поставил Захарову на место

Захарова
Источник:  BBC

Лидер Сербии Александар Вучич, известный своей пророссийской позицией, неожиданно для всех публично унизил пресс-секретарь российского МИД Марию Захарову. Их конфликт разгорелся после заявления сербского президента по поводу предоставления боеприпасов ЕС, которые впоследствии могут передать Украине.

Главные тезисы

  • Кремль паникует из-за того, что Сербия все чаще выбирает проукраинскую позицию.
  • Однако Вучич не боится бросить вызов команде Путина.

Конфликт Вучича и Захаровой — что произошло

Громкий скандал разразился после того, как Вучич заявил, что может изменить свое решение о введении санкций против России.

Более того, он добавил: не будет никаких проблем, если сербские боеприпасы получат воины ВСУ.

Мария Захарова не скрывала своего возмущения после услышанного.

Когда я читаю все эти интервью с президентом Сербии, я задаюсь вопросом: есть ли только один президент Вучич? Мне кажется, что интервью дают разные люди. Мы слышим одни интервью и заявления, когда он находится в Москве. Мы слышим другие заявления, когда он дает интервью на других географических локациях.

Мария Захарова

Мария Захарова

Представительница МИД РФ

По словам сербского лидера, он хотел бы ответить грубостью на грубость со стороны Захаровой, однако не вправе этого делать как президент европейского государства.

Я ждал полтора дня, чтобы не реагировать. Иначе я бы, конечно, вчера отреагировал гораздо сильнее, но когда ты президент, ты должен считать не до десяти, а до ста и не реагировать таким образом, — признался Вучич.

Вучич

