Центробанк РФ прогнозує падіння російської економіки

Центральний банк Росії дійшов висновку, що після трьох кварталів уповільнення зростання економіки Російської Федерації наприкінці 2025 року може перейти до падіння.

Російська економіка опинилася на межі падіння

Згідно з офіційними даними Мінекономрозвитку РФ, у липні-вересні ВВП додав 0,6% у річному вираженні після зростання на 1,1% у другому кварталі, 1,4% — у першому та 4,5% — у четвертому кварталі минулого року.

На цьому тлі відбувся тимчасовий сплеск виробництва в окремих галузях.

ЦБ РФ вирішив знизити прогноз — саме тому в четвертому кварталі очікує річну динаміку ВВП від мінус 0,5% до плюс 0,5%.

Варто звернути увагу на те, що влітку російський Центробанк не допускав спаду і прогнозував у жовтні-грудні зростання від 0% до 1%.

Спад за підсумками кварталу в річному вираженні стане для Росії першим із січня-березня 2023 року: тоді економіка впала на 1,6%, після чого працювала лише в плюс. Поширити

Як зазначають аналітики, зростання ВВП у третьому кварталі поточного року виявилося набагато нижчим, ніж розраховувала російська влада.

Центробанк РФ усіляко намагається переконати росіян, що "перегрів економіки" поступово знижується.