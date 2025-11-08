Центробанк РФ прогнозує падіння російської економіки

Центральний банк Росії дійшов висновку, що після трьох кварталів уповільнення зростання економіки Російської Федерації наприкінці 2025 року може перейти до падіння.
Головні тези:
- Кремль продовжує втрачати доходи від сировинної ренти через падіння цін на нафту.
- “Перегрів економіки” Росії може виявитися сильнішим, ніж прогнозувалося раніше.
Російська економіка опинилася на межі падіння
Згідно з офіційними даними Мінекономрозвитку РФ, у липні-вересні ВВП додав 0,6% у річному вираженні після зростання на 1,1% у другому кварталі, 1,4% — у першому та 4,5% — у четвертому кварталі минулого року.
На цьому тлі відбувся тимчасовий сплеск виробництва в окремих галузях.
ЦБ РФ вирішив знизити прогноз — саме тому в четвертому кварталі очікує річну динаміку ВВП від мінус 0,5% до плюс 0,5%.
Варто звернути увагу на те, що влітку російський Центробанк не допускав спаду і прогнозував у жовтні-грудні зростання від 0% до 1%.
Як зазначають аналітики, зростання ВВП у третьому кварталі поточного року виявилося набагато нижчим, ніж розраховувала російська влада.
Центробанк РФ усіляко намагається переконати росіян, що "перегрів економіки" поступово знижується.
Однак неприємна для Кремля правда полягає в тому, що напруженість на ринку праці, стійкі показники інфляції вище 4%, а також модельні розрахунки свідчать про те, що перегрів може бути ще масштабнішим.
