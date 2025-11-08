Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики

Центральный банк России пришел к выводу, что после трех кварталов замедление роста экономики Российской Федерации в конце 2025 г. может перейти к падению.

Российская экономика оказалась на грани падения

Согласно официальным данным Минэкономразвития РФ, в июле-сентябре ВВП прибавил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во втором квартале, 1,4% — в первом и 4,5% — в четвертом квартале прошлого года.

На этом фоне произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях.

ЦБ РФ решил снизить прогноз — в четвертом квартале он ожидает годовую динамику ВВП от минус 0,5% до плюс 0,5%.

Следует обратить внимание на то, что летом российский Центробанк не допускал спада и прогнозировал в октябре-декабре рост от 0% до 1%.

Спад по итогам квартала в годовом выражении станет для России первым с января-марта 2023: тогда экономика упала на 1,6%, после чего работала лишь в плюс. Поделиться

Как отмечают аналитики, рост ВВП в третьем квартале текущего года оказался намного ниже, чем рассчитывали российские власти.

Центробанк РФ всячески пытается убедить россиян, что "перегрев экономики" постепенно снижается.