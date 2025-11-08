Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики
Категория
Экономика
Дата публикации

Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики

Российская экономика оказалась на грани падения
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Центральный банк России пришел к выводу, что после трех кварталов замедление роста экономики Российской Федерации в конце 2025 г. может перейти к падению.

Главные тезисы

  • Кремль продолжает терять доходы от сырьевой ренты из-за падения цен на нефть.
  • "Перегрев экономики" России может оказаться сильнее, чем прогнозировалось ранее.

Российская экономика оказалась на грани падения

Согласно официальным данным Минэкономразвития РФ, в июле-сентябре ВВП прибавил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во втором квартале, 1,4% — в первом и 4,5% — в четвертом квартале прошлого года.

На этом фоне произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях.

ЦБ РФ решил снизить прогноз — в четвертом квартале он ожидает годовую динамику ВВП от минус 0,5% до плюс 0,5%.

Следует обратить внимание на то, что летом российский Центробанк не допускал спада и прогнозировал в октябре-декабре рост от 0% до 1%.

Спад по итогам квартала в годовом выражении станет для России первым с января-марта 2023: тогда экономика упала на 1,6%, после чего работала лишь в плюс.

Как отмечают аналитики, рост ВВП в третьем квартале текущего года оказался намного ниже, чем рассчитывали российские власти.

Центробанк РФ всячески пытается убедить россиян, что "перегрев экономики" постепенно снижается.

Однако неприятная для Кремля правда заключается в том, что напряженность на рынке труда, устойчивые показатели инфляции выше 4%, а также модельные расчеты свидетельствуют о том, что перегрев может быть еще более масштабным.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Использование замороженных росактивов. Что происходит в ЕС
ЕС не смог добиться прогресса
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это был провал". Почему на самом деле Лавров разозлил Путина
Лавров разрушил свою репутацию в глазах Путина?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?