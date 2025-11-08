Центробанк РФ прогнозирует падение российской экономики

Центральный банк России пришел к выводу, что после трех кварталов замедление роста экономики Российской Федерации в конце 2025 г. может перейти к падению.
Главные тезисы
- Кремль продолжает терять доходы от сырьевой ренты из-за падения цен на нефть.
- "Перегрев экономики" России может оказаться сильнее, чем прогнозировалось ранее.
Российская экономика оказалась на грани падения
Согласно официальным данным Минэкономразвития РФ, в июле-сентябре ВВП прибавил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во втором квартале, 1,4% — в первом и 4,5% — в четвертом квартале прошлого года.
На этом фоне произошел временный всплеск производства в отдельных отраслях.
ЦБ РФ решил снизить прогноз — в четвертом квартале он ожидает годовую динамику ВВП от минус 0,5% до плюс 0,5%.
Следует обратить внимание на то, что летом российский Центробанк не допускал спада и прогнозировал в октябре-декабре рост от 0% до 1%.
Как отмечают аналитики, рост ВВП в третьем квартале текущего года оказался намного ниже, чем рассчитывали российские власти.
Центробанк РФ всячески пытается убедить россиян, что "перегрев экономики" постепенно снижается.
Однако неприятная для Кремля правда заключается в том, что напряженность на рынке труда, устойчивые показатели инфляции выше 4%, а также модельные расчеты свидетельствуют о том, что перегрев может быть еще более масштабным.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-