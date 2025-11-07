Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина
Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина

Путин
Источник:  ERR

В ближайшие недели российский диктатор Владимир Путин продолжит зимнюю кампанию бомбардировок, нацеленную на гражданскую инфраструктуру Украины. К такому выводу пришел глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Главные тезисы

  • В этом месяце Россия может осуществить "три или четыре" волны массированных атак.
  • Пока противовоздушная оборона Украины остается высокоэффективной.

Чего дальше ждать от Путина

Кивисельг обращает внимание на то, что погодные условия пока не привели ни к каким изменениям на фронте.

Главная проблема заключается в том, что армия РФ продолжает очень агрессивно оказывать давление на оборонные позиции Украины.

Также есть положительные новости: враг до сих пор не смог воспользоваться своим преимуществом в человеческих ресурсах.

Глава разведки Эстонии отмечает: на тактическом уровне российские захватчики перешли к "рутинному и скучному" выполнению приказов, которое не было эффективным в общей перспективе.

За последний год не было захвачено ни одного большого населенного пункта, и российским военным продолжают ставить разные сроки для захвата Покровска до середины ноября или, самое позднее, до 1 декабря, — отметил Антс Кивисельг.

Он также предупредил, что Путин продолжит компенсировать отсутствие достижений на фронте широкомасштабными атаками на мирные украинские города и села.

Согласно данным Кивисельга, в ноябре Россия может осуществить "три или четыре" волны массированных атак.

Несмотря на массированные удары с большого расстояния и беспилотные летательные аппараты, противовоздушная оборона Украины остается высокоэффективной.

В общей сложности речь идет о том, что ПВО успешно обезвреживает около 80% вражеских воздушных целей.

