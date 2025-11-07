Разведка Эстонии предупреждает Украину о планах Путина

В ближайшие недели российский диктатор Владимир Путин продолжит зимнюю кампанию бомбардировок, нацеленную на гражданскую инфраструктуру Украины. К такому выводу пришел глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Главные тезисы
- В этом месяце Россия может осуществить "три или четыре" волны массированных атак.
- Пока противовоздушная оборона Украины остается высокоэффективной.
Чего дальше ждать от Путина
Кивисельг обращает внимание на то, что погодные условия пока не привели ни к каким изменениям на фронте.
Главная проблема заключается в том, что армия РФ продолжает очень агрессивно оказывать давление на оборонные позиции Украины.
Также есть положительные новости: враг до сих пор не смог воспользоваться своим преимуществом в человеческих ресурсах.
Глава разведки Эстонии отмечает: на тактическом уровне российские захватчики перешли к "рутинному и скучному" выполнению приказов, которое не было эффективным в общей перспективе.
Он также предупредил, что Путин продолжит компенсировать отсутствие достижений на фронте широкомасштабными атаками на мирные украинские города и села.
Согласно данным Кивисельга, в ноябре Россия может осуществить "три или четыре" волны массированных атак.
В общей сложности речь идет о том, что ПВО успешно обезвреживает около 80% вражеских воздушных целей.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-