Единая нефтеперерабатывающая компания Венгрии Mol Nyrt. наконец-то смогла найти альтернативу российской нефти. Журналисты обращают внимание на то, что это произошло накануне встречи американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу санкций против российских энергоресурсов.

Это заявление является резким разворотом, поскольку ранее венгерские власти утверждали, что нет альтернатив российской нефти. В настоящее время продолжаются дискуссии о пропускной способности хорватского трубопровода.

Россия может потерять венгерский рынок сбыта нефти

Руководство венгерской Mol Nyrt. наконец пришло к выводу, что трубопровод из Хорватии может фактически стать альтернативой для большинства ее поставок нефти.

Журналисты внимательно проанализировали отчет компании о финансовых результатах.

Именно в этом документе указано, что в случае существенного уменьшения снабжения нефти по российскому трубопроводу "Дружба" — Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов.

Несмотря на это, в Венгрии жалуются, что это будет де-факто означать более высокие технические риски и логистические затраты.

Что важно понимать, это громкое заявление является резким разворотом после многомесячных заявлений Виктора Орбана и Mol о том, что у Венгрии нет альтернативы российской нефти.