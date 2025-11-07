Венгерская Mol готова отказаться от российской нефти — инсайдеры

Единая нефтеперерабатывающая компания Венгрии Mol Nyrt. наконец-то смогла найти альтернативу российской нефти. Журналисты обращают внимание на то, что это произошло накануне встречи американского лидера Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу санкций против российских энергоресурсов.
Это заявление является резким разворотом, поскольку ранее венгерские власти утверждали, что нет альтернатив российской нефти.
В настоящее время продолжаются дискуссии о пропускной способности хорватского трубопровода.
Россия может потерять венгерский рынок сбыта нефти
Руководство венгерской Mol Nyrt. наконец пришло к выводу, что трубопровод из Хорватии может фактически стать альтернативой для большинства ее поставок нефти.
Журналисты внимательно проанализировали отчет компании о финансовых результатах.
Именно в этом документе указано, что в случае существенного уменьшения снабжения нефти по российскому трубопроводу "Дружба" — Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов.
Несмотря на это, в Венгрии жалуются, что это будет де-факто означать более высокие технические риски и логистические затраты.
Что важно понимать, это громкое заявление является резким разворотом после многомесячных заявлений Виктора Орбана и Mol о том, что у Венгрии нет альтернативы российской нефти.
