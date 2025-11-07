Угорська Mol готова відмовитися від російської нафти — інсайдери

Єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt. врешті змогла знайти альтернативу російській нафті. Журналісти звертають увагу на те, що це сталося напередодні зустрічі американського лідера Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо санкцій проти російських енергоресурсів.
Головні тези:
- Ця заява є різким розворотом, оскільки раніше угорська влада стверджувала, що не існує альтернатив російській нафті.
- Наразі тривають дискусії щодо пропускної здатності хорватського трубопроводу.
Росія може втратити угорський ринок збуту нафти
Керівництво угорської Mol Nyrt. врешті дійшло висновку, що трубопровід з Хорватії може фактично стати альтернативою для більшості її поставок нафти.
Журналісти уважно проаналізували звіт компанії про фінансові результати.
Саме в цьому документі вказано, що у разі суттєвого зменшення постачать нафти російським трубопроводом "Дружба" — Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів.
Попри це, в Угорщині бідкаються, що це де-факто означатиме вищі технічні ризики і логістичні витрати.
Що важливо розуміти, ця гучна заява є різким розворотом після багатомісячних заяв Віктора Орбана і Mol про те, що Угорщина не має альтернативи російській нафті.
