Угорська Mol готова відмовитися від російської нафти — інсайдери
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угорська Mol готова відмовитися від російської нафти — інсайдери

Росія може втратити угорський ринок збуту нафти
Джерело:  Bloomberg

Єдина нафтопереробна компанія Угорщини Mol Nyrt. врешті змогла знайти альтернативу російській нафті. Журналісти звертають увагу на те, що це сталося напередодні зустрічі американського лідера Дональда Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо санкцій проти російських енергоресурсів.

Головні тези:

  • Ця заява є різким розворотом, оскільки раніше угорська влада стверджувала, що не існує альтернатив російській нафті.
  • Наразі тривають дискусії щодо пропускної здатності хорватського трубопроводу.

Росія може втратити угорський ринок збуту нафти

Керівництво угорської Mol Nyrt. врешті дійшло висновку, що трубопровід з Хорватії може фактично стати альтернативою для більшості її поставок нафти.

Журналісти уважно проаналізували звіт компанії про фінансові результати.

Саме в цьому документі вказано, що у разі суттєвого зменшення постачать нафти російським трубопроводом "Дружба" — Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів.

Попри це, в Угорщині бідкаються, що це де-факто означатиме вищі технічні ризики і логістичні витрати.

Що важливо розуміти, ця гучна заява є різким розворотом після багатомісячних заяв Віктора Орбана і Mol про те, що Угорщина не має альтернативи російській нафті.

Дотепер адміністрація Орбана і Mol послідовно применшували потенційну роль Адріатичного трубопроводу для постачання нафти, аргументуючи це тим, що в Угорщини немає виходу до моря, тому єдиним ефективним джерелом нафтопостачання є Росія, — наголошують журналісти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не дозволимо". Угорщина публічно кинула виклик Україні
Угорщина досі блокує вступ України в ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина зраджує Путіна під тиском Євросоюзу
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України до ЄС — чому Угорщина заважає процесу
ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?