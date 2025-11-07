Розвідка Естонії попереджає Україну про плани Путіна
Путін
Джерело:  ERR

Найближчими тижнями російський диктатор Володимир Путін продовжить зимову кампанію бомбардувань, що націлена на цивільну інфраструктуру України. До такого висновку дійшов очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

Головні тези:

  • Цього місяця Росія може здійснити "три або чотири" хвилі масованих атак.
  • Поки протиповітряна оборона України залишається високоефективною.

Чого далі очікувати від Путіна

Ківісельг звертає увагу на те, що погодні умови поки не призвели до жодних змін на фронті.

Головна проблема полягає в тому, що армія РФ продовжує дуже агресивно тиснути на оборонні позиції України.

Також є позитивні новини: ворог досі не спромігся скористатися своєю перевагою в людських ресурсах.

Глава розвідки Естонії наголошує: на тактичному рівні російські загарбники перейшли до "рутинного і нудного" виконання наказів, яке не було ефективним у загальній перспективі.

За останній рік не було захоплено жодного великого населеного пункту, і російським військовим продовжують ставити різні терміни для захоплення Покровська до середини листопада або, найпізніше, до 1 грудня, — наголосив Антс Ківісельг.

Він також попередив: Путін продовжить компенсувати відсутність досягнень на фронті широкомасштабними атаками на мирні українські міста та села.

Згідно з даними Ківісельга, у листопаді Росія може здійснити "три або чотири" хвилі масованих атак.

Попри масовані удари з великої відстані та безпілотними літальними апаратами, протиповітряна оборона України залишається високоефективною.

Загалом йдеться про те, що ППО успішно знешкоджує близько 80% ворожих повітряних цілей.

