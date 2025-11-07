Розвідка Естонії попереджає Україну про плани Путіна

Найближчими тижнями російський диктатор Володимир Путін продовжить зимову кампанію бомбардувань, що націлена на цивільну інфраструктуру України. До такого висновку дійшов очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
Головні тези:
- Цього місяця Росія може здійснити "три або чотири" хвилі масованих атак.
- Поки протиповітряна оборона України залишається високоефективною.
Чого далі очікувати від Путіна
Ківісельг звертає увагу на те, що погодні умови поки не призвели до жодних змін на фронті.
Головна проблема полягає в тому, що армія РФ продовжує дуже агресивно тиснути на оборонні позиції України.
Також є позитивні новини: ворог досі не спромігся скористатися своєю перевагою в людських ресурсах.
Глава розвідки Естонії наголошує: на тактичному рівні російські загарбники перейшли до "рутинного і нудного" виконання наказів, яке не було ефективним у загальній перспективі.
Він також попередив: Путін продовжить компенсувати відсутність досягнень на фронті широкомасштабними атаками на мирні українські міста та села.
Згідно з даними Ківісельга, у листопаді Росія може здійснити "три або чотири" хвилі масованих атак.
Загалом йдеться про те, що ППО успішно знешкоджує близько 80% ворожих повітряних цілей.
