У ДШВ описали актуальну ситуацію у Покровську та Мирнограді
Покровськ
Джерело:  online.ua

Російські війська зменшили свою активність у Покровську та знизили кількість переміщень містом, щоб мінімізувати втрати й дочекатися на поповнення основними силами.

Головні тези:

  • Російські війська зменшили активність у Покровську та намагаються проникнути у Гришине.
  • Захисники ліквідували 71 військовослужбовця РФ та відбили численні спроби ворога перекинути особовий склад в місті.
  • Спантеличені невдалими спробами штурму, російська армія може змінити вектор удару в районі Мирнограда.

Українські десантники описали ситуацію у Покровську та Мирнограді

Також під виглядом цивільних росіяни намагалися проникнути у Гришине. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що у смузі відповідальності сьомого корпусу ДШВ тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників у Покровську.

Сили оборони продовжують виконувати бойову роботу в самому місті та на його околицях.

Через південні околиці Покровська ворог намагається налагодити логістику. Кілька разів спробував здійснити там перекидання особового складу з допомогою авто- й мототехніки. Сили оборони цього не допустили.

Від початку листопада захисники ліквідували в Покровську 71 військовослужбовця збройних сил РФ, ще 36 поранили.

Останніми днями росіяни декілька разів намагалися проникнути у Гришине. Щоб ввести в оману оборонців, вдавали цивільних.

Наші сили зупинили ворога, — зазначають у ДШВ.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За інформацією Сил оборони, після численних невдалих спроб штурмувати місто зі сходу російська армія намагатиметься змінити вектор удару.

Минулої доби на Покровському напрямку оборонці зупинили 58 штурмових дій російської армії в районах Червоного Лимана, Федорівки, Шахового, Мирнограда, Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новопавлівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії.

