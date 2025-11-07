У ДШВ описали актуальну ситуацію у Покровську та Мирнограді

Російські війська зменшили свою активність у Покровську та знизили кількість переміщень містом, щоб мінімізувати втрати й дочекатися на поповнення основними силами.
Головні тези:
- Російські війська зменшили активність у Покровську та намагаються проникнути у Гришине.
- Захисники ліквідували 71 військовослужбовця РФ та відбили численні спроби ворога перекинути особовий склад в місті.
- Спантеличені невдалими спробами штурму, російська армія може змінити вектор удару в районі Мирнограда.
Українські десантники описали ситуацію у Покровську та Мирнограді
Також під виглядом цивільних росіяни намагалися проникнути у Гришине. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Сили оборони продовжують виконувати бойову роботу в самому місті та на його околицях.
Через південні околиці Покровська ворог намагається налагодити логістику. Кілька разів спробував здійснити там перекидання особового складу з допомогою авто- й мототехніки. Сили оборони цього не допустили.
Від початку листопада захисники ліквідували в Покровську 71 військовослужбовця збройних сил РФ, ще 36 поранили.
Останніми днями росіяни декілька разів намагалися проникнути у Гришине. Щоб ввести в оману оборонців, вдавали цивільних.
У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За інформацією Сил оборони, після численних невдалих спроб штурмувати місто зі сходу російська армія намагатиметься змінити вектор удару.
Минулої доби на Покровському напрямку оборонці зупинили 58 штурмових дій російської армії в районах Червоного Лимана, Федорівки, Шахового, Мирнограда, Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новопавлівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії.
