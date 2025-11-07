У ДШВ описали актуальну ситуацію у Покровську та Мирнограді

Російські війська зменшили свою активність у Покровську та знизили кількість переміщень містом, щоб мінімізувати втрати й дочекатися на поповнення основними силами.

Українські десантники описали ситуацію у Покровську та Мирнограді

Також під виглядом цивільних росіяни намагалися проникнути у Гришине. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що у смузі відповідальності сьомого корпусу ДШВ тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників у Покровську. Поширити

Сили оборони продовжують виконувати бойову роботу в самому місті та на його околицях.

Через південні околиці Покровська ворог намагається налагодити логістику. Кілька разів спробував здійснити там перекидання особового складу з допомогою авто- й мототехніки. Сили оборони цього не допустили.

Від початку листопада захисники ліквідували в Покровську 71 військовослужбовця збройних сил РФ, ще 36 поранили.

Останніми днями росіяни декілька разів намагалися проникнути у Гришине. Щоб ввести в оману оборонців, вдавали цивільних.

Наші сили зупинили ворога, — зазначають у ДШВ. Поширити

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За інформацією Сил оборони, після численних невдалих спроб штурмувати місто зі сходу російська армія намагатиметься змінити вектор удару.