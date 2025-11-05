Армія РФ використовує нову тактику для захоплення Покровська

Журналісти поспілкувалися з українськими воїнами, які тримають оборону Покровська в Донецькій області. За словами захисників, російські загарбники вдаються до нової тактики, щоб якомога швидше окупувати місто.
Головні тези:
- Російська інфільтрація є ключовим викликом для ЗСУ у Покровську.
- Також ворога має перевагу в кількості живої сили та авіації.
Як наступають росіяни в Покровську
Головна проблема полягає в тому, що російські загарбники малими групами проникають у місто, тому відстежити їх усіх фактично неможливо.
Бувають випадки, коли солдати РФ просочуються поодинці або парами, вдаючи з себе цивільних та залишаються непоміченими протягом тривалого часу.
Окрім того, вказано, що ворог здійснює наступ на місто з великою кількістю дронів і плануючих бомб.
Безпілотники дають можливість влаштовувати засідки, перешкоджати логістиці Сил оборони України та знищувати будь-які укриття ЗСУ.
На переконання українських воїнів, солдати РФ в Покровську мають подвійну перевагу: йдеться не лише про кількість особового складу, а й про контроль повітряного простору.
Через російські дрони Україна не має можливості перемістити свої системи ППО ближче до лінії фронту, адже ризикує втратити дороге обладнання.
