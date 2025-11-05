Армия РФ использует новую тактику для захвата Покровска

Журналисты пообщались с украинскими воинами, удерживающими оборону Покровска в Донецкой области. По словам защитников, российские захватчики прибегают к новой тактике, чтобы как можно скорее оккупировать город.
Главные тезисы
- Российская инфильтрация является ключевым вызовом для ВСУ в Покровске.
- Также враг имеет преимущество в количестве живой силы и авиации.
Как наступают россияне в Покровске
Главная проблема заключается в том, что российские захватчики малыми группами проникают в город, поэтому отследить их всех практически невозможно.
Бывают случаи, когда солдаты РФ просачиваются поодиночке или парами, притворяясь гражданскими и остаются незамеченными в течение длительного времени.
Кроме того, указано, что враг совершает наступление на город с большим количеством дронов и планирующих бомб.
Беспилотники дают возможность устраивать засады, препятствовать логистике Сил обороны Украины и уничтожать любые укрытия ВСУ.
По мнению украинских воинов, солдаты РФ в Покровске имеют двойное преимущество: речь идет не только о количестве личного состава, но и о контроле воздушного пространства.
Из-за российских дронов у Украины нет возможности переместить свои системы ПВО ближе к линии фронта, ведь она рискует потерять дорогостоящее оборудование.
