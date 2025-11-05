Армия РФ использует новую тактику для захвата Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ использует новую тактику для захвата Покровска

Как наступают россияне в Покровске
Read in English
Читати українською
Источник:  DW

Журналисты пообщались с украинскими воинами, удерживающими оборону Покровска в Донецкой области. По словам защитников, российские захватчики прибегают к новой тактике, чтобы как можно скорее оккупировать город.

Главные тезисы

  • Российская инфильтрация является ключевым вызовом для ВСУ в Покровске.
  • Также враг имеет преимущество в количестве живой силы и авиации.

Как наступают россияне в Покровске

Главная проблема заключается в том, что российские захватчики малыми группами проникают в город, поэтому отследить их всех практически невозможно.

Бывают случаи, когда солдаты РФ просачиваются поодиночке или парами, притворяясь гражданскими и остаются незамеченными в течение длительного времени.

По моим наблюдениям основной проблемой является инфильтрация. Очень трудно определить, кто враг, а кто гражданское лицо, — заявил журналистам один из украинских разведчиков.

Кроме того, указано, что враг совершает наступление на город с большим количеством дронов и планирующих бомб.

Беспилотники дают возможность устраивать засады, препятствовать логистике Сил обороны Украины и уничтожать любые укрытия ВСУ.

По мнению украинских воинов, солдаты РФ в Покровске имеют двойное преимущество: речь идет не только о количестве личного состава, но и о контроле воздушного пространства.

Из-за российских дронов у Украины нет возможности переместить свои системы ПВО ближе к линии фронта, ведь она рискует потерять дорогостоящее оборудование.

А у нас самих нет достаточного количества самолетов, чтобы сбивать российские бомбардировщики "Сухой", — заявил один из защитников Покровска.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ракеты и дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в России — видео
Новая "бавовна" в России - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины уничтожили еще 500 единиц вооружения и техники армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 5 ноября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?