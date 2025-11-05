Армия РФ использует новую тактику для захвата Покровска

Журналисты пообщались с украинскими воинами, удерживающими оборону Покровска в Донецкой области. По словам защитников, российские захватчики прибегают к новой тактике, чтобы как можно скорее оккупировать город.

Как наступают россияне в Покровске

Главная проблема заключается в том, что российские захватчики малыми группами проникают в город, поэтому отследить их всех практически невозможно.

Бывают случаи, когда солдаты РФ просачиваются поодиночке или парами, притворяясь гражданскими и остаются незамеченными в течение длительного времени.

По моим наблюдениям основной проблемой является инфильтрация. Очень трудно определить, кто враг, а кто гражданское лицо, — заявил журналистам один из украинских разведчиков. Поделиться

Кроме того, указано, что враг совершает наступление на город с большим количеством дронов и планирующих бомб.

Беспилотники дают возможность устраивать засады, препятствовать логистике Сил обороны Украины и уничтожать любые укрытия ВСУ.

По мнению украинских воинов, солдаты РФ в Покровске имеют двойное преимущество: речь идет не только о количестве личного состава, но и о контроле воздушного пространства.

Из-за российских дронов у Украины нет возможности переместить свои системы ПВО ближе к линии фронта, ведь она рискует потерять дорогостоящее оборудование.