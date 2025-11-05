Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение 4-5 ноября российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях.
- Воздушная атака врага еще не закончилась, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.
Отчет работы сил ПВО
Новая атака российских захватчиков началась в 19.00 04 ноября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что произошло попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
