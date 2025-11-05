Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ
Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение 4-5 ноября российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 80 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

  • Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях.
  • Воздушная атака врага еще не закончилась, поэтому не игнорируйте воздушную тревогу.

Новая атака российских захватчиков началась в 19.00 04 ноября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что произошло попадание 18 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

