Официальная Анкара объявила, что готова стать посредницей в мирных переговорах между Украиной и Россией в целях завершения войны между ними. Что важно понимать, мирный процесс снова тормозит команда российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Турецкие власти считают, что предыдущие раунды перегоров были успешными.
- Диктатор Путин не планирует завершать войну.
Турция до сих пор верит в дипломатическое завершение войны
О новой инициативе официальной Анкары объявил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан, пишет издание Yeni Safak.
По словам последнего, Турция настроена организовать и принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.
Хакан Фидан обратил внимание на то, что предыдущие три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности, к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами.
Как утверждает Хакан Фидан, официальная Анкара настроена и дальше поддерживать дипломатические усилия для достижения мира.
Что важно понимать, недавно министр иностранных дел Сербии Марк Джурич заявил, что его страна готова организовать переговоры между Украиной и РФ.
Дипломат подчеркнул, что главное преимущество Сербии заключается в том, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами.
