Турция обратилась с предложением к Украине и РФ
Официальная Анкара объявила, что готова стать посредницей в мирных переговорах между Украиной и Россией в целях завершения войны между ними. Что важно понимать, мирный процесс снова тормозит команда российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Турецкие власти считают, что предыдущие раунды перегоров были успешными.
  • Диктатор Путин не планирует завершать войну.

Турция до сих пор верит в дипломатическое завершение войны

О новой инициативе официальной Анкары объявил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан, пишет издание Yeni Safak.

По словам последнего, Турция настроена организовать и принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

Хакан Фидан обратил внимание на то, что предыдущие три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности, к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами.

Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем мирного разрешения кризиса в Украине, — заявил глава МИД Турции.

Как утверждает Хакан Фидан, официальная Анкара настроена и дальше поддерживать дипломатические усилия для достижения мира.

Что важно понимать, недавно министр иностранных дел Сербии Марк Джурич заявил, что его страна готова организовать переговоры между Украиной и РФ.

Дипломат подчеркнул, что главное преимущество Сербии заключается в том, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами.

