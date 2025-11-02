Официальная Анкара объявила, что готова стать посредницей в мирных переговорах между Украиной и Россией в целях завершения войны между ними. Что важно понимать, мирный процесс снова тормозит команда российского диктатора Владимира Путина.

Турция до сих пор верит в дипломатическое завершение войны

О новой инициативе официальной Анкары объявил шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан, пишет издание Yeni Safak.

По словам последнего, Турция настроена организовать и принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

Хакан Фидан обратил внимание на то, что предыдущие три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности, к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами.

Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем мирного разрешения кризиса в Украине, — заявил глава МИД Турции. Поделиться

Как утверждает Хакан Фидан, официальная Анкара настроена и дальше поддерживать дипломатические усилия для достижения мира.

Что важно понимать, недавно министр иностранных дел Сербии Марк Джурич заявил, что его страна готова организовать переговоры между Украиной и РФ.

Дипломат подчеркнул, что главное преимущество Сербии заключается в том, что она находится в дружеских отношениях со всеми сторонами.