Украинские войска улучшили тактическое положение в Покровске
Украина
Что происходит в Покровске
Источник:  BBC

7-й корпус Десантно-штурмовых войск Украины подтвердили журналистам, что Силы обороны "улучшили тактическое положение" в Покровске. Несмотря на это, ситуация остается "сложной и динамичной".

Главные тезисы

  • Покровск играет для Украины важную роль в Донецкой области.
  • В городе уже развернули спецназ ГУР и бойцов СБУ.

Что происходит в Покровске

Журналисты обращают внимание на то, что именно Покровск — главный транспортный узел и узел поставок для Украины в Донецкой области.

Армия РФ сейчас делает все возможное для его захвата — если город все-таки упадет, то враг получит больше возможностей для оккупации остального региона.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский обращает внимание украинцев и мира на то, что наши воины сдерживают "многотысячные" силы врага.

1 ноября он отбросил фейки Москвы о том, что Покровск в окружении. Также главком сообщил, что спецназ ГУР, а также СБУ были развернуты для защиты ключевых линий поставок.

Развертывание спецназовцев свидетельствует о решимости украинских властей удержать город, который Россия пытается захватить уже больше года. Военный источник в Донецкой области сообщил BBC, что украинские силы не были оцеплены, но их линии поставки находились под обстрелом российских войск.

Потери армии РФ по состоянию на 2 ноября 2025 года

