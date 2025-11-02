Украинские войска улучшили тактическое положение в Покровске

7-й корпус Десантно-штурмовых войск Украины подтвердили журналистам, что Силы обороны "улучшили тактическое положение" в Покровске. Несмотря на это, ситуация остается "сложной и динамичной".

Что происходит в Покровске

Журналисты обращают внимание на то, что именно Покровск — главный транспортный узел и узел поставок для Украины в Донецкой области.

Армия РФ сейчас делает все возможное для его захвата — если город все-таки упадет, то враг получит больше возможностей для оккупации остального региона.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский обращает внимание украинцев и мира на то, что наши воины сдерживают "многотысячные" силы врага.

1 ноября он отбросил фейки Москвы о том, что Покровск в окружении. Также главком сообщил, что спецназ ГУР, а также СБУ были развернуты для защиты ключевых линий поставок.