Украинские войска улучшили тактическое положение в Покровске

7-й корпус Десантно-штурмовых войск Украины подтвердили журналистам, что Силы обороны "улучшили тактическое положение" в Покровске. Несмотря на это, ситуация остается "сложной и динамичной".
Главные тезисы
- Покровск играет для Украины важную роль в Донецкой области.
- В городе уже развернули спецназ ГУР и бойцов СБУ.
Что происходит в Покровске
Журналисты обращают внимание на то, что именно Покровск — главный транспортный узел и узел поставок для Украины в Донецкой области.
Армия РФ сейчас делает все возможное для его захвата — если город все-таки упадет, то враг получит больше возможностей для оккупации остального региона.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский обращает внимание украинцев и мира на то, что наши воины сдерживают "многотысячные" силы врага.
1 ноября он отбросил фейки Москвы о том, что Покровск в окружении. Также главком сообщил, что спецназ ГУР, а также СБУ были развернуты для защиты ключевых линий поставок.
