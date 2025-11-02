Новая "бавовна" в России: под ударами порт Туапсе и 3 подстанции — видео

Ночью 2 ноября находящийся на побережье Черного моря русский порт Туапсе попал под удары украинских дронов: вспыхнул пожар. Кроме того, целями новой атаки стали подстанции в разных регионах страны-агрессорки и временно оккупированном Крыму.

"Бавовна" в России 2 ноября — первые подробности

Факт атаки на порт Туапсе официально подтвердили власти Краснодарского края.

Согласно последним данным, обломки дрона упали на нефтяной танкер и, таким образом, повредили палубную надстройку.

После этого начался пожар — экипаж эвакуирован. Кроме того, указано, что получили повреждения здания и другие объекты портовой инфраструктуры.

Также обломки ударного дрона упали на жилой дом в поселке Сосновый неподалеку от Туапсе, а также частично — местной железнодорожной станцией.

Что важно понимать, торт Туапсе — один из ключевых узлов экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

На его территории расположены нефтетерминал и нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", которые уже неоднократно становились целями украинских атак.

Также указано, что в России горели подстанции: в Железногорске Курской области, в Липецкой области и во временно оккупированном Алчевске.

Информационное агентство Reuters обращает внимание на то, что Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и хранилищам горючего.

Главная цель Украины — усложнить логистику поставок горючего для российской армии и повысить стоимость войны для Кремля.